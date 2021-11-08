Комнаты в Сочи подорожали на несколько миллионов

Стоимость комнаты в Сочи за год выросла в среднем вдвое, до 3,4 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

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Эксперты портала связали рост цен с мораторием на новое строительство в городе. По стоимости сочинские комнаты заняли второе место в РФ, уступив только Москве (в столице комнату можно купить в среднем за 4,1 млн рублей, цены выросли на 33 процента).

В Краснодаре комнаты подорожали на 55 процентов за год, в Калининграде и Севастополе - на 48 процентов, в Санкт-Петербурге и Чите - на 37 процентов, а в Казани - на 30 процентов.

В среднем комнаты в крупных городах страны с начала ноября 2020 года выросли в цене на 17 процентов - до 976 тыс. рублей.

«Люди, лишенные возможности передвигаться по миру, начали скупать недвижимость на родине. Тем, кому сильно выросшие цены уже не позволяют приобрести целую квартиру, покупают комнату, дающую возможность провести отпуск у моря», - объяснил глава «Мира квартир» Павел Луценко.

Автор блога «Восторг Сочи» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказывал, что в 2021 году в Сочи все резко подорожало и для жизни там теперь требуется зарплата не меньше ста тысяч рублей.

Автор блога - владелец туристического агентства, в этом году ему пришлось повысить цены. Ранее аренда точки для продажи экскурсий обходилась около 200 тыс. рублей за сезон, а сейчас - минимум полмиллиона. Зарплаты сотрудников с 50 тыс. выросли до 80 - 100 тыс.

Он добавил, что многим специалистам в Сочи сейчас предлагают достойные зарплаты (от 70 тыс. для повара или строителя), но сотрудников не хватает - все местные уже работают, а приезжие не осилят плату за аренду жилья. По его подсчетам, минимум 30 тыс. уйдет на аренду комнаты, еще десять тысяч - на покупку еды в супермаркетах и перекусы в столовой, столько же - на перемещение по городу на такси или личном авто.