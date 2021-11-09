Апартаменты в Москве стремительно подорожали

Правовой статус апартаментов до сих пор не определен, хотя законопроект, призванный определить правовой статус апартаментов, внесен в Госдуму. Из-за затянувшейся паузы на рынке возникла неопределенность и волна ценовых скачков, пишет «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным аналитиков компании «Метриум», по итогам третьего квартала столичные апартаменты массового сегмента за год стали дороже на 26%, а средневзвешенная стоимость составила 241 210 рублей за «квадрат».

Видео дня

«Стоимость 1 кв. м в первичных объектах экономкласса сегодня составляет 163,2 тыс. руб., в комфорт-классе — 255 тысяч рублей, в бизнес-классе — 365,6 тысяч рублей, в премиуме — 996 тысяч рублей», — заявил руководитель АЦ ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

В связи с выходом большого количества проектов эконом- и комфорт-класса доля массового сегмента увеличилась на 13,5 п.п. и достигла 44,7% рынка. Позиции бизнес-класса ухудшились на фоне высокого спроса и соответствующего вымывания предложения.

Аналитики отметили три тренда, которые появились этой осенью. Прежде всего, доля апартаментов в девелоперских проектах устойчиво увеличивается, подчеркнул руководитель АЦ ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

Кроме того, рост цен на апартаменты значительно замедлился: если за 12 месяцев средняя цена 1 кв. м. в них выросла на 25,5%, то за последние три месяца они подорожали лишь на 1–1,2%, указал руководитель отдела продаж компании «Этажи» в Москве Максим Климов.

«Апартаменты для потенциальных покупателей уже не в диковинку, и к ним стали относиться как к более доступной альтернативе жилья. Поэтому доля тех, кто готов рассматривать апартаменты для покупки, с начала года выросла на 20%», — отметил он.

Согласно прогнозу Таганова, до конца текущего года в сегменте апартаментов будет медленное повышение цен. Это обусловлено спросом и повышением ключевой ставки ЦБ, покупатели стремятся успеть купить квартиру до того, как ее стоимость вновь вырастет, рассказал эксперт.

«Динамика роста цен до конца года будет очень сдержанной, на уровне 0,5–1% в месяц. Апартаменты по-прежнему будут сохранять ценовую дельту с жилой недвижимостью. Поэтому динамика роста цен на них будет догоняющей рост цен на другие виды недвижимости», — подытожил Климов.

В начале ноября вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, курирующий стройкомплекс, заявил, что без изменения законодательства обеспечить построенные в Москве апартаменты социальной инфраструктурой и, соответственно, решить вопрос с пропиской в них, не представляется возможным.

Напомним, что весной в Госдуму был внесен законопроект, который должен определить статус апартаментов, условия проживания в таком типе жилья, а также регулировать правоотношения, которые возникают в связи с этим.