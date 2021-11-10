Эксперты назвали несколько условий, при которых российский рынок недвижимости повторит катастрофический сценарий 2008–2009 годов. Это падение доходов населения, рост ключевой и ипотечной ставок, «ипотечный пузырь» и девальвация рубля.
Однако аналитики считают маловероятным, что все эти события произойдут одновременно. Но даже в этом случае рынок может рассчитывать на поддержку государства.
Пример негативного сценария, при котором стройки в России заморозят, а застройщики не смогут расплачиваться с банками, привёл инвестиционный директор компании «Тринфико» Артём Цогоев.
По его словам, для этого цены на сырьё должны упасть не менее чем на 50–60%, а ключевая и ипотечная ставки — до 12–17% и 15–20% соответственно. Одновременно с этим должна вырасти просрочка по ипотеке до 15–20%.
Такое возможно, если в стране начнутся массовые сокращения и безработица.
Кризис на рынке недвижимости может спровоцировать продолжительное падение спроса из-за нехватки платёжеспособных клиентов, согласилась председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
Если большая доля заёмщиков не сможет платить по кредиту, банки вынуждены будут продавать их жильё в счёт погашения долга, но уже по сниженной цене.
«Возникнет большая доля дешёвого предложения, но покупать его будет некому и не на что. Создаётся замкнутый круг», — пояснила эксперт в разговоре с РИА «Новости».
Большую угрозу, по словам Доброхотовой, представляет нестабильность национальной валюты. В условиях сильного падения рубля может сложиться ситуация, при которой обеспеченный клиент начнёт диктовать условия затоваренному рынку, и тому придётся снижать цены. Однако сейчас застройщики менее зависимы от денег покупателей, поэтому легче перенесут массовое банкротство населения, заверила эксперт.
Сегодня объём антикризисного пакета страны приближается к 30% от ВВП, поэтому даже при негативных сценариях рынок недвижимости всегда может рассчитывать на поддержку регуляторов, заключил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Александр Осин.
Ранее эксперты рассказали «Секрету», что произойдёт с ценами на жильё в России в 2022 году.