Эксперты назвали несколько условий, при которых российский рынок недвижимости повторит катастрофический сценарий 2008–2009 годов. Это падение доходов населения, рост ключевой и ипотечной ставок, «ипотечный пузырь» и девальвация рубля.

Однако аналитики считают маловероятным, что все эти события произойдут одновременно. Но даже в этом случае рынок может рассчитывать на поддержку государства.

Пример негативного сценария, при котором стройки в России заморозят, а застройщики не смогут расплачиваться с банками, привёл инвестиционный директор компании «Тринфико» Артём Цогоев.

По его словам, для этого цены на сырьё должны упасть не менее чем на 50–60%, а ключевая и ипотечная ставки — до 12–17% и 15–20% соответственно. Одновременно с этим должна вырасти просрочка по ипотеке до 15–20%.

Такое возможно, если в стране начнутся массовые сокращения и безработица.

Кризис на рынке недвижимости может спровоцировать продолжительное падение спроса из-за нехватки платёжеспособных клиентов, согласилась председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Если большая доля заёмщиков не сможет платить по кредиту, банки вынуждены будут продавать их жильё в счёт погашения долга, но уже по сниженной цене.

«Возникнет большая доля дешёвого предложения, но покупать его будет некому и не на что. Создаётся замкнутый круг», — пояснила эксперт в разговоре с РИА «Новости».

Большую угрозу, по словам Доброхотовой, представляет нестабильность национальной валюты. В условиях сильного падения рубля может сложиться ситуация, при которой обеспеченный клиент начнёт диктовать условия затоваренному рынку, и тому придётся снижать цены. Однако сейчас застройщики менее зависимы от денег покупателей, поэтому легче перенесут массовое банкротство населения, заверила эксперт.

Сегодня объём антикризисного пакета страны приближается к 30% от ВВП, поэтому даже при негативных сценариях рынок недвижимости всегда может рассчитывать на поддержку регуляторов, заключил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Александр Осин.