Близки к пределу: Число ипотечных кредитов могут сократить

С января по октябрь 2021 года российские банки одобрили ипотечных кредитов на общую сумму 4,59 трлн рублей. Это гораздо больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Однако в следующем году динамику выдачи ожидает резкий спад. Об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, пишет URA.RU со ссылкой на РБК.

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По его словам, в следующем году число выдаваемых ипотек сократится. На это окажут влияние общий рост цен и заметно возросшие ставки. Но многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего, семейной ипотеки, заявил Доронкин.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия в шаге от завершения активной фазы распространения ипотеки. Согласно ее заявлению, жилищные кредиты в России близки к пределу.

Антон Лопатин, старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch, считает, что доступность жилья в будущем снизится из-за повышения цен на недвижимость.