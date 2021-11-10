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Банки могут резко сократить число выдаваемых ипотек

Елена Прошина
1 час назад

С января по октябрь 2021 года российские банки одобрили ипотечных кредитов на общую сумму 4,59 трлн рублей. Это гораздо больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Однако в следующем году динамику выдачи ожидает резкий спад. Об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, пишет URA.RU со ссылкой на РБК.

Близки к пределу: Число ипотечных кредитов могут сократить
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в следующем году число выдаваемых ипотек сократится. На это окажут влияние общий рост цен и заметно возросшие ставки. Но многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего, семейной ипотеки, заявил Доронкин.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия в шаге от завершения активной фазы распространения ипотеки. Согласно ее заявлению, жилищные кредиты в России близки к пределу.

Антон Лопатин, старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch, считает, что доступность жилья в будущем снизится из-за повышения цен на недвижимость.

По информации Объединенного кредитного бюро, россияне стали занимать больше денег на ипотеку из-за роста цен на квартиры. Средний рост в сентябре составил 96 тысяч рублей. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ипотека — единственный способ покупки жилья для большинства граждан России.

Недвижимость,Антон Лопатин,Герман Греф,Эльвира Набиуллина,Сбербанк России,Центральный банк России,Fitch Ratings,
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