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Досрочный рекорд: россияне набрали ипотечных кредитов на ₽4,5 трлн

Лера Букина
1 час назад

В России с начала 2021 года банки выдали населению ипотечных кредитов на 4,59 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Frank RG по итогам октября. Отмечается, что данный показатель больше, чем за весь прошлый год, ставший рекордным для российского рынка ипотеки. Тогда граждане взяли кредиты на приобретение жилья на 4,3 трлн рублей.

Досрочный рекорд: россияне набрали ипотечных кредитов на ₽4,5 трлн
Фото: ТАССТАСС

Число заключенных договоров пока меньше, чем в 2020 году. Если за прошлый год банки подписали с ипотечными заемщиками 1,8 млн сделок, то в январе—октябре текущего - 1,56 млн. В октябре средняя сумма кредита превысила 3,14 млн рублей, что на 14,6% превышает январский показатель, свидетельствуют данные Frank RG.

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По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке в начале 2021 года составляла 7,2–7,3%. В июне она опустилась до минимальных 7,07%, однако к сентябрю повысилась до 7,7–7,8%.

Несмотря на то, что пик роста ипотеки пришелся на июнь, спрос на такие ссуды остается существенным, отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

«Объясняется это тем, что действуют еще другие льготные программы (например, семейная ипотека), ставки тоже пока приемлемые, к тому же у некоторых банков предложения по ипотеке выдаются на несколько месяцев, некоторые клиенты могли ими воспользоваться уже после роста ключевой [ЦБ в этом году поднял ключевую ставку с 4,25 до 7,5%]. Да и лимит льготной ипотеки для регионов остался неизменным», — указал аналитик.

Он считает, что в 2022 году этого уже не будет, поскольку «произошло определенное насыщение рынка, а ставки продолжат расти». Кроме того, доступность ипотеки для населения снизилась в этом году после того, как недвижимость в России резко подорожала, добавил Лопатин.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин ожидает ухудшения динамики выдач ипотеки в следующем году.

«Скажутся как заметно возросшие ставки (которые по итогам года могут достигнуть 9%, вернувшись на докризисный уровень), так и дальнейший, хоть и менее выраженный рост цен. Однако многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего, семейной ипотеки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минстрой видит риск превышения средней ставкой по ипотеке уровня 8,5% к концу года. Этот показатель заложен в нацпроекте «Жилье и городская среда». Ожидаемое повышение ставки связано с тем, что в предыдущем прогнозе не закладывалась та ставка ЦБ, «которая есть сейчас или будет в ближайшее время», указал в ходе форума MREF газеты «Ведомости» замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Недвижимость,Никита Стасишин,Антон Лопатин,Минстрой,Центральный банк России,Fitch Ratings,Ведомости,РБК,
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