«Сбер» к апрелю запустит проект по цифровому проектному финансированию жилья

«Сбер» запустит проекты по цифровому проектному финансированию жилой недвижимости к апрелю следующего года; новые проекты позволят принимать решения по таким кредитам за пять дней. Об этом зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью ТАСС.

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По словам Попова, несмотря на изменение программы льготной ипотеки и рост цен на стройматериалы, темпы продаж готового и строящегося жилья превышают прогнозы.

«Более 75 процентов проектов с эскроу по объемам продаж реализуются с опережением планового значения, причем по 1/3 - превышают по темпам продаж план в два раза и более. Тут также виден тренд на цифровизацию и ускорение принятия решений», - подчеркнул он.

Попов назвал целью «Сбера» принимать решения по кредиту за срок не более пяти дней с момента подачи клиентом документов.

Он отметил, что MVP (минимально жизнеспособную версию) проектов по цифровому проектному финансированию запустят до 1 апреля 2022 года.

«Это решение в короткие сроки может быть доступно в субъектах РФ, которые формируют основные объемы строительства», - сказал он.

Попов добавил, что кредитный портфель по жилой недвижимости в «Сбере» превысил 1,5 триллиона рублей, а доля банка в этом сегменте в РФ составляет более 50 процентов.

За девять месяцев 2021 года в «Сбере» зафиксировали прирост поступивших заявок на 35 процентов в годовом выражении, а прирост одобрений по заявкам застройщиков - 40 процентов к аналогичному периоду 2020-го.