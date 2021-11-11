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«Сбер» к апрелю запустит проект по цифровому проектному финансированию жилья

Мария Иванова
24 минуты назад

«Сбер» запустит проекты по цифровому проектному финансированию жилой недвижимости к апрелю следующего года; новые проекты позволят принимать решения по таким кредитам за пять дней. Об этом зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью ТАСС.

«Сбер» к апрелю запустит проект по цифровому проектному финансированию жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Попова, несмотря на изменение программы льготной ипотеки и рост цен на стройматериалы, темпы продаж готового и строящегося жилья превышают прогнозы.

«Более 75 процентов проектов с эскроу по объемам продаж реализуются с опережением планового значения, причем по 1/3 - превышают по темпам продаж план в два раза и более. Тут также виден тренд на цифровизацию и ускорение принятия решений», - подчеркнул он.

Попов назвал целью «Сбера» принимать решения по кредиту за срок не более пяти дней с момента подачи клиентом документов.

Он отметил, что MVP (минимально жизнеспособную версию) проектов по цифровому проектному финансированию запустят до 1 апреля 2022 года.

«Это решение в короткие сроки может быть доступно в субъектах РФ, которые формируют основные объемы строительства», - сказал он.

Попов добавил, что кредитный портфель по жилой недвижимости в «Сбере» превысил 1,5 триллиона рублей, а доля банка в этом сегменте в РФ составляет более 50 процентов.

За девять месяцев 2021 года в «Сбере» зафиксировали прирост поступивших заявок на 35 процентов в годовом выражении, а прирост одобрений по заявкам застройщиков - 40 процентов к аналогичному периоду 2020-го.

В прошлом году банки выдали россиянам рекордный за всю историю рынка объем ипотечных кредитов. Дом.РФ подсчитал, что этот показатель достиг 4,3 триллиона рублей, это на 50 процентов больше результата 2019 года.

Недвижимость,Анатолий Попов,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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