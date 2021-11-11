В Госдуме нашли способ остановить рост цен на жилье

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ предложили продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жилье. Об этом пишут «Известия». Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил пролонгировать введенные с 1 августа до 31 декабря сборы на весь 2022 год.

По его словам, с начала 2021 года стоимость металлических изделий и конструкций для строительства выросла на 25–80%. В этой связи существует риск того, что цены на жилье вырастут еще больше, указал Кошелев.

Предлагаемая мера притормозит подорожание строительной арматуры и, возможно, даже снизит цены, считает первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ. Отмечается, что данный вопрос будет в ближайшее время обсуждаться со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству.

Цены на арматуру оказывают значительное влияние на себестоимость железобетонных изделий в крупноблочных и панельных зданиях, где их доля может превышать 30%, отметил депутат.

«Удорожание стройматериалов стало одним из основных факторов роста цен на жилье в 2021 году. Также на увеличение стоимости квадратного метра повлияли повышенный спрос и коронавирусные ограничения. Квадратный метр подорожал в зависимости от региона на 20–30%», — подчеркнул Александр Тарабрин, руководитель блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами, член правления ВЭБ.РФ.

В октябре девелоперы стали скупать арматуру у трейдеров, что повлекло за собой вымывание складских запасов под ноль и превышение спроса над предложением, заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь» Алексей Сентюрин. Это, по его словам, стало драйвером роста цен на металлы в ноябре.

«После наполнения складов, которое в настоящее время происходит, цены снизятся», — считает Сентюрин.

Доля металла в себестоимости строительства оценивается примерно в 12%, что является существенной составляющей, заявил глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Благодаря сохранению пошлин увеличится доля продукции металлургов для отечественного рынка, что приведет к стабилизации цен, уверен Ручьев. Но для того чтобы полностью решить вопрос дефицита металла на российском рынке, нужно параллельно наращивать производство, указал он.

Подорожавшая металлопродукция – не единственная причина роста цен на новостройки. Этому также способствовали высокий спрос из-за льготных ипотечных программ, уменьшение объема предложения, высокая инфляция, рост цен на прочие стройматериалы и комплектующие, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его мнению, только продление экспортных пошлин не скажется на стоимости жилья.