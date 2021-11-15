Сбер запускает ипотеку на залоговые квартиры

Теперь клиенты Сбера могут купить в новостройке квартиру или апартаменты, находящиеся в залоге у Сбера.

Фото: Журнал ДомКлик Журнал ДомКлик

Процентная ставка по ипотеке составит от 8,6% годовых. Также условия кредитования распространяются на программу господдержки для семей с детьми, ставка по ней — от 5% годовых.

Подать заявку и оформить кредит можно онлайн на Домклик.

Николай Васёв Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Иногда люди хотят продать квартиру в стоящемся доме, за которую они выплачивают ипотеку. Например, чтобы купить квартиру побольше или переехать в другой город. Новая услуга позволяет упростить и ускорить процесс продажи недвижимости, находящейся в залоге у Сбера — при этом всё происходит прозрачно и безопасно.

Как работает купля-продажа залоговых квартир в новостройках