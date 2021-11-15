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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

ТАССиещё 4
24 минуты назад

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п п - до 8,8%, на вторичное жилье - на 0,6 п п - до 9,1%, следует из материалов на сайте банка.

Стоимость ипотечного кредита на готовое жилье увеличилась с 8,1% до 8,7%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых.

Ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома выросли с 9,2% до 9,6%, на покупку загородной недвижимости (дачи) - с 8,4% до 8,8%

Ранее Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке на 0,3 п п при первом взносе от 20%.

Недвижимость,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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