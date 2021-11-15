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Во сколько обойдется аренда коттеджа на Новый год

Лера Букина
1 час назад

Спрос на посуточную аренду загородных домов в Подмосковье и Ленинградской области увеличился на 20% сразу после того, как в стране объявили нерабочие ноябрьские дни. Однако и после праздников он держится на высоком уровне. Граждане уже начали бронировать коттеджи на новогодние праздники. Об этом пишет «Российская газета».

Во сколько обойдется аренда коттеджа на Новый год
Фото: ТАССТАСС

Цены на аренду дома уже выросли. Например, в Подмосковье они увеличились со 160 до 170 тысяч рублей за три новогодних дня. Не исключен дальнейший рост из-за того, что пока

многие собственники не поменяли расценки на Новый год, отмечает руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов. В среднем аренда обойдется в 150-200 тысяч рублей. Такой дом рассчитан на десять человек. Согласно данным «Циан», в настоящее время опубликовано более 200 объявлений о сдаче дома на новогодние праздники. Для сравнения: годом ранее их насчитывалось около 150.

На наиболее популярных туристических направлениях интерес к аренде квартир и домов на новогодние праздники выше, чем годом ранее, заявил гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Спрос на жилье в Ялте и Севастополе увеличился на 54% в сравнении с 2020 годом, на отдых в Казани – на 46%, в Кировске - на 40%.

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Цены на посуточную аренду квартир в Москве выросли на 35% (с 3700 рублей до 5000), Севастополе и Ялте – примерно на четверть - до 4410 и 4900 рублей соответственно. Падение цен зафиксировано в Казани и Санкт-Петербурге - на 15% и 9% (до 4550 и 3770 рублей соответственно).

Ранее сообщалось, что спрос на аренду коттеджей на Новый год к середине октября увеличился в три раза в сравнении с 2020 годом. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости». Однако на рынке зафиксировано сокращение предложения, заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Недвижимость,Юрий Кузнецов,Алексей Попов,"Российская газета",
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