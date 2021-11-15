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Больше 14 тыс. эскроу-счетов на сумму более 103 млрд руб. раскрыли в столице

Агентство «Москва»иещё 2
31 минуту назад

Более 14 тыс. счетов эскроу на 103,2 млрд руб. раскрыто в Москве, сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на выступление заместителя председателя ведомства Карины Малхасян на правительственной сессии «Города будущего: к чему хотим прийти? Время крупных» в рамках Федерального девелоперского форума.

«Порядка 14,2 тыс. счетов эскроу по столичным проектам уже раскрыто - объекты, которые финансировались по этим счетам, построены», - приводит пресс-служба слова Малхасян.

Заместитель председателя Москомстройинвеста уточнила, что всего в столице было открыто около 117 тыс. 600 эскроу-счетов на сумму 1,2 трлн руб. Малхасян отметила, что из 508 действующих разрешений на строительство в рамках 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости») 70% строятся с использованием проектного финансирования и счетов эскроу - 357 разрешений, по которым будет возведено 22,1 млн кв. м недвижимости. Так, по ним заключено более 85 тыс. договоров долевого участия, еще 23% реализуются по «старой» схеме, а 7% - вне схем.

Ранее сообщалось, что на 1 октября 2021 года в уполномоченных банках Москвы было открыто около 110 тыс. эскроу-счетов, на которых аккумулировано порядка 1 трлн 71 млрд руб., что составило 59% от общего объема средств, вложенных дольщиками в покупку строящейся в настоящее время столичной недвижимости в рамках 214-ФЗ.

Недвижимость,
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