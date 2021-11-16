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Генпрокурор предложил дольщикам новую меру помощи

Ura.Ru
50 минут назад

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от инфляции с помощью выдачи жилищных сертификатов, в которых номинальная стоимость будет индексироваться. Об этом сообщил сам Краснов.

Генпрокурор предложил дольщикам новую меру помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Защита граждан осложнена длительностью процедур строительства и ростом цен на материалы. Выдача сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью обманутым дольщикам могла бы стать решением проблемы», — сообщил Краснов. Его слова приводит РИА «Новости».

Свою инициативу генпрокурор направил в адрес правительства России. Краснов заявил, что в 2021 году принятые властями и прокуратурой меры обеспечили решение по 387 проблемным объектам, в своих правах были восстановлены около 35 тысяч дольщиков.

Ранее URA.RU сообщало, что уральских дольщиков заселили в разваливающийся дом без воды, тепла и света. Дольщики винят рабочих, которым застройщик не выплатил зарплату.

Недвижимость,Игорь Краснов,Генпрокуратура РФ,Правительство РФ,РИА Новости,
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