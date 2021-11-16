Генпрокурор предложил дольщикам новую меру помощи

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от инфляции с помощью выдачи жилищных сертификатов, в которых номинальная стоимость будет индексироваться. Об этом сообщил сам Краснов.

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«Защита граждан осложнена длительностью процедур строительства и ростом цен на материалы. Выдача сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью обманутым дольщикам могла бы стать решением проблемы», — сообщил Краснов. Его слова приводит РИА «Новости».

Свою инициативу генпрокурор направил в адрес правительства России. Краснов заявил, что в 2021 году принятые властями и прокуратурой меры обеспечили решение по 387 проблемным объектам, в своих правах были восстановлены около 35 тысяч дольщиков.