Россиян предупредили о снижении доступности жилья

В России может снизиться уровень доступности жилья из-за повышения ставок по ипотеке. Об этом россиян предупредили эксперты фонда «Институт экономики города», сообщает РИА Новости.

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Доступность жилья определяется значением коэффициента — он означает период, за который семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 40-45 квадратных метров. В 2021 году аналитики зафиксировали, что значение превысило 3 — данные означают низкую доступность объектов. На данный момент наименее доступным считается жилье в Санкт-Петербургской и Московской агломерациях — коэффициенты достигли 5,5 и 5,4 соответственно. Ниже расположились Казанская (4,1), Владивостокская (4,0) и Краснодарская (3,9) агломерации.

По словам экспертов, темпы снижения доступности увеличились — в 2018 году из 17 крупнейших агломераций 14 относились к рынкам с доступным жилья, в 2021-м их количество снизилось до 6. В фонде заявили, что ранее тренд на снижение доступности сдерживался доступностью ипотеки.