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Россиян предупредили о снижении доступности жилья

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

В России может снизиться уровень доступности жилья из-за повышения ставок по ипотеке. Об этом россиян предупредили эксперты фонда «Институт экономики города», сообщает РИА Новости.

Россиян предупредили о снижении доступности жилья
Фото: ТАССТАСС

Доступность жилья определяется значением коэффициента — он означает период, за который семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 40-45 квадратных метров. В 2021 году аналитики зафиксировали, что значение превысило 3 — данные означают низкую доступность объектов. На данный момент наименее доступным считается жилье в Санкт-Петербургской и Московской агломерациях — коэффициенты достигли 5,5 и 5,4 соответственно. Ниже расположились Казанская (4,1), Владивостокская (4,0) и Краснодарская (3,9) агломерации.

По словам экспертов, темпы снижения доступности увеличились — в 2018 году из 17 крупнейших агломераций 14 относились к рынкам с доступным жилья, в 2021-м их количество снизилось до 6. В фонде заявили, что ранее тренд на снижение доступности сдерживался доступностью ипотеки.

Ранее стало известно, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке. Ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на 0,5 процентного пункта увеличил «Абсолют банк». Подорожание также зафиксировали в «МТС Банке» и Промсвязьбанке. О будущем увеличении ставок также заявили в ВТБ.

Недвижимость,Абсолют Банк,Банк ВТБ,МТС-Банк,Промсвязьбанк,РИА Новости,
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