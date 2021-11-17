Россияне ринулись скупать недвижимость в ОАЭ

В октябре 2021 года спрос россиян на покупку недвижимости в ОАЭ вырос на 32,6 процента к сентябрю и на 101,3 процента - по сравнению с октябрем 2020-го. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные Emirates.Estate.

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По подсчетам Emirates.Estate, всего за первые десять месяцев 2021-го интерес россиян к недвижимости ОАЭ увеличился на 65 процентов по сравнению с таким же периодом 2020 года. А в январе-октябре 2019 года россияне интересовались объектами в ОАЭ на 66,7 процента меньше.

Аналитики Knight Frank ранее подсчитали, что россияне, решившие приобрести заграничную недвижимость, все чаще делают выбор в пользу Греции, Португалии и Кипра. Основная цель таких вложений - получение второго паспорта или вида на жительство. Купленные квартиры затем используют в инвестиционных целях.

По данным компании за третий квартал 2021 года, на Грецию приходится каждый пятый запрос россиян о покупке квартиры. Особенно популярна покупка квартир в Афинах стоимостью до 300 тыс. евро для сдачи в аренду.

Также покупатели из России активно интересуются виллами на Крите и апартаментами на Пелопоннесе стоимостью от одного до четырех миллионов евро.

В Португалии россияне покупают номера в отелях, вкладываются в проекты, аккредитованные программой ВНЖ, а также в недвижимость на гольф-курортах. Средняя стоимость недвижимости - 400 - 500 тыс. евро.

Кипр оказался лишь третьим из-за отмены программы «золотых паспортов».