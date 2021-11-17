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Цены на квартиры будут расти до 2023 года

Елена Прошина
53 минуты назад

Недвижимость в России продолжит дорожать вплоть до 2023 года, считает риелтор Павел Боровиков, пишет Ura.ru.

Цены на квартиры будут расти до 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По моим ощущениям, следующий год не должен быть годом сильного роста. Циклы падения цен идут условными четырехлетками. То есть в 2023 году, теоретически мы сможем увидеть снижение. До этого рынок будет подрастать все равно», — сказал Боровиков.

Он отметил, что в краткосрочных моментах возможно снижение цен. По его словам, в 2022 году будет две разнонаправленные тенденции. В сторону снижения цены на жилье будут подталкивать падение доходов россиян и увеличение предложения. А высокая себестоимость строительства и инфляция – в сторону роста.

«Вероятнее всего, в следующем году цены останутся, как есть, менее вероятно, что вырастут и самая маленькая вероятность, что упадут», — считает риелтор.

В свою очередь гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков считает, что динамика роста цен замедлится.

По его словам, уже сейчас можно увидеть, что крупнейшие застройщики тестируют дисконты в 5-10% под предлогом распродаж на фоне «Черной пятницы».

«Если спрос будет хороший, то, скорее, всего эти акции продолжатся. Официально, цену никто снижать не будет», — пояснил он.

Недвижимость,Константин Барсуков,Павел Боровиков,РИА Ura.ru,
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