Цены на квартиры будут расти до 2023 года

Недвижимость в России продолжит дорожать вплоть до 2023 года, считает риелтор Павел Боровиков, пишет Ura.ru.
«По моим ощущениям, следующий год не должен быть годом сильного роста. Циклы падения цен идут условными четырехлетками. То есть в 2023 году, теоретически мы сможем увидеть снижение. До этого рынок будет подрастать все равно», — сказал Боровиков.
Он отметил, что в краткосрочных моментах возможно снижение цен. По его словам, в 2022 году будет две разнонаправленные тенденции. В сторону снижения цены на жилье будут подталкивать падение доходов россиян и увеличение предложения. А высокая себестоимость строительства и инфляция – в сторону роста.
«Вероятнее всего, в следующем году цены останутся, как есть, менее вероятно, что вырастут и самая маленькая вероятность, что упадут», — считает риелтор.
В свою очередь гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков считает, что динамика роста цен замедлится.
По его словам, уже сейчас можно увидеть, что крупнейшие застройщики тестируют дисконты в 5-10% под предлогом распродаж на фоне «Черной пятницы».
«Если спрос будет хороший, то, скорее, всего эти акции продолжатся. Официально, цену никто снижать не будет», — пояснил он.