Цены на квартиры будут расти до 2023 года

«По моим ощущениям, следующий год не должен быть годом сильного роста. Циклы падения цен идут условными четырехлетками. То есть в 2023 году, теоретически мы сможем увидеть снижение. До этого рынок будет подрастать все равно», — сказал Боровиков.

Он отметил, что в краткосрочных моментах возможно снижение цен. По его словам, в 2022 году будет две разнонаправленные тенденции. В сторону снижения цены на жилье будут подталкивать падение доходов россиян и увеличение предложения. А высокая себестоимость строительства и инфляция – в сторону роста.