Цены на квартиры в Москве сочли предельными

Цены на новостройки в Москве достигли определенного предела, считает Дмитрий Таганов, глава аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость». Его мнение приводится в материалах пресс-службы агентства, предоставленных «Ленте.ру». По наблюдениям эксперта, покупатели понимают, что квартиры стоят слишком дорого, и спрос замедлился.

Тем не менее в «ИНКОМ» прогнозируют медленный рост стоимости жилья до конца 2021 года. Застройщики подстегивают интерес покупателей различными способами. Так, в октябре был отмечен выход на рынок ряда выгодных ипотечных программ. Кроме того, перед Новым годом ожидаются традиционные скидки.

Специалисты отмечают, что на первичном рынке меняется портрет покупателя: заметно снизилось число так называемых инвесторов — клиентов, приобретающих жилье с целью последующей перепродажи по более высокой цене. При этом граждане, купившие квартиры на волне бума на рынке недвижимости, пока не спешат с реализацией своих лотов.

«Условия программы льготной ипотеки были изменены совсем недавно — с 1 июля текущего года, — поясняет Таганов. — Объекты, в которых покупались лоты, еще не достроены. Поэтому даже инвесторы, которые планируют наиболее быстро реализовать квартиры, ожидают сдачи домов в эксплуатацию».