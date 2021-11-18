Названо подходящее время для выгодных сделок с жильем

«Если же говорить о том, что происходит в этом году, то нужно понимать – чем дороже ипотека, тем больше продавцу придется уступать покупателям. Поэтому де-факто идеальный момент для продажи был летом. Сейчас же продавцам приходится идти на уступки независимо от деловой активности и периода времени – спрос сокращается фактически с каждым днем. Так что, сильно ажиотажного спроса в предновогодний период ждать не стоит – он однозначно будет выше обычного, но не дотянет до своих средних ежегодных значений по превышению над стандартными периодами», – подытожил Кричевский.