Названо подходящее время для выгодных сделок с жильем

Опытным инвесторам и агентам на рынке недвижимости известно, как нужно использовать сезонный фактор с максимальной эффективностью для продажи и покупки жилья. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
По его мнению, самое удачное время для покупок жилья на вторичном рынке – лето, с середины июня до середины августа. В этот период на рынке наблюдается резкое снижение деловой активности, поскольку многие участники рынка разъезжаются по отпускам. Так, спрос на недвижимость падает, что подталкивает продавцов идти на уступки покупателям.
Кричевский подчеркнул, что в этот период можно рассчитывать на скидку до пяти процентов от рынка.
Жилье в новостройке нужно покупать в конце кварталов, полугодий и года, когда у менеджеров «горят» планы продаж, и они готовы делать скидки, подсказал собеседник агентства.
Продавать жилье следует в периоды пиков деловой активности, отметил эксперт. Речь идет о таких периодах, как март-апрель, сентябрь-октябрь, а также о предновогоднем времени. Это связано с ростом спроса на вторичную недвижимость в эти периоды.
«Если же говорить о том, что происходит в этом году, то нужно понимать – чем дороже ипотека, тем больше продавцу придется уступать покупателям. Поэтому де-факто идеальный момент для продажи был летом. Сейчас же продавцам приходится идти на уступки независимо от деловой активности и периода времени – спрос сокращается фактически с каждым днем. Так что, сильно ажиотажного спроса в предновогодний период ждать не стоит – он однозначно будет выше обычного, но не дотянет до своих средних ежегодных значений по превышению над стандартными периодами», – подытожил Кричевский.