Кабмин направит 21 млн рублей на компенсацию крымским аграриям ущерба от летних паводков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит в Крым 21 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, понесшим убытки из-за летних паводков. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

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"Выделить в 2021 году <...> в целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории Республики Крым, бюджетные ассигнования в размере 21185,2 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - указано в распоряжении.

В пресс-службе уточнили, что выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три фермерских хозяйства и одно личное подсобное хозяйство. Контроль за расходами поручено вести Минсельхозу, ведомство доложит о выполнении распоряжения до 20 января 2022 года.