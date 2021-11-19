На Кипре устроят массовую распродажу жилья

До конца 2021 года банки Кипра устроят несколько аукционов с целью реализации имущества задолжавших по кредитам жителей. В массовой распродаже поучаствуют более 800 объектов разного типа — жилые дома, участки под застройку или для ведения сельского хозяйства. Об этом сообщает кипрский журнал «Успешный бизнес».

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В столичной Никосии с молотка уйдут 170 лотов, среди которых двухэтажные дома, квартиры и фермерские угодья. Помимо перечисленных ранее типов недвижимости, среди 200 объектов, выставленных на торги в Лимассоле, — магазины и склады.

В Пафосе продадут 150 сооружений, самые интересные из них — кафе в Меса Хорьо и завод в Агия Варваре. Другие 100 построек сменят своих владельцев в регионе Фамагусты. Еще одна серия аукционов запланирована кипрскими банками на начало 2022 года. До 25 января распродадут как минимум 50 объектов.