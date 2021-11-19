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Риэлторы предупредили о повышении ипотечной ставки до 10%

Елена Прошина
1 час назад

К концу года ипотечная ставка может достигнуть 10% и даже превысить этот показатель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

До 10% и выше: Ипотечной ставке предрекли рост
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, подобная ставка в последний раз была зафиксирована в 2017-2018 годах. В настоящий момент она возросла до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичное жилье. Главную роль в повышении ипотечной ставки сыграло подорожание кредитов.

Как отмечает управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, если ЦБ решит еще больше увеличить ключевую ставку, то ипотечная ставка в 2022 году превысит 10%.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку до 7,5%. Следовательно, с начала 2021 года регулятор повысил показатель на 3,35 п. п. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что в ЦБ на ближайших заседаниях будут обсуждать возможность нового повышения ставки, и возвращения прежних показателей не стоит ждать до лета 2023 года.

Эксперты полагают, что ЦБ может поднять ключевую ставку до 8–8,5%, что отразится на средней ипотечной ставке.

Ранее сообщалось, что приобрести жилье в России становится все труднее, по итогам этого года ожидается лишь ухудшение ситуации. Основная причина кроется в повышении ставок по ипотеке.

Недвижимость,Андрей Колочинский,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,газета "Известия",
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