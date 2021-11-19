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Ипотека подорожает: эксперт призвал срочно покупать недвижимость

Мария Иванова
1 час назад

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин считает, что российским властям еще долго придется ужесточать кредитно-денежную политику и ключевая ставка в итоге может выйти за пределы десяти процентов годовых. Как отмечает DEITA.RU, это грозит заметным подорожанием ипотеки.

Ипотека подорожает: эксперт призвал срочно покупать недвижимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции.

По базовому прогнозу ЦБ, в 2022 году инфляция приблизится к цели и окажется на уровне в 4 - 4,5 процента, а ключевая ставка будет в диапазоне 7,3-8,3 процента.

По словам Делягина, позиция ЦБ заключается в том, что оставить рост инфляции в стране можно в основном за счет дальнейшего повышению ключевой ставки. Это дает основания полагать, что в ближайшие месяцы показатель будет только увеличиваться, отметил он. Если ключевая ставка продолжит рост, автоматически будут дорожать и кредиты.

Эксперт считает, что в перспективе ипотечные ставки в российских банках могут выйти за пределы десяти процентов годовых. Это сделает покупку жилья «гораздо менее доступным мероприятием».

По мнению экономиста, людям, желающим улучшить свои жилищные условия, стоит взять ипотеку как можно быстрее.

Недвижимость,Михаил Делягин,Центральный банк России,Госдума,РИА "Дейта",
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