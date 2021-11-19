Ипотека подорожает: эксперт призвал срочно покупать недвижимость

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин считает, что российским властям еще долго придется ужесточать кредитно-денежную политику и ключевая ставка в итоге может выйти за пределы десяти процентов годовых. Как отмечает DEITA.RU, это грозит заметным подорожанием ипотеки.

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22 октября Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции.

По базовому прогнозу ЦБ, в 2022 году инфляция приблизится к цели и окажется на уровне в 4 - 4,5 процента, а ключевая ставка будет в диапазоне 7,3-8,3 процента.

По словам Делягина, позиция ЦБ заключается в том, что оставить рост инфляции в стране можно в основном за счет дальнейшего повышению ключевой ставки. Это дает основания полагать, что в ближайшие месяцы показатель будет только увеличиваться, отметил он. Если ключевая ставка продолжит рост, автоматически будут дорожать и кредиты.

Эксперт считает, что в перспективе ипотечные ставки в российских банках могут выйти за пределы десяти процентов годовых. Это сделает покупку жилья «гораздо менее доступным мероприятием».