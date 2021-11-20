Больше половины россиян планируют взять ипотеку

Более половины (52%) россиян планируют взять ипотеку, около 31% опрошенных граждан задумываются о такой возможности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

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Отмечается, что 17% респондентов вовсе не рассматривают ипотеку. Среди причин они назвали низкий доход, наличие кредитов, высокие цены на жилье и тд. Порядка 32% респондентов рассчитывают взять ипотечный кредит в размере 3-5 млн рублей, а еще 31% опрошенных - в 5-10 млн рублей.

Более 10 млн рублей кредитных средств на приобретение жилья рассчитывают получить 21% россиян, сумму в пределах 3 млн рублей – всего 16% граждан. В исследовании приняли участие 4200 совершеннолетних граждан России со всех субъектов страны. Опрос проводился в ноябре 2021 года.