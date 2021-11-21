Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

В России появятся новые основания для лишения загранпаспортов

Ura.Ru
1 час назад

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий лишение загранпаспортов за выявление недостоверных сведений или утрату российского гражданства. Госдума уже рассмотрела законопроект в первом чтении.

В России появятся новые основания для изъятия загранпаспортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В законе предлагается закрепить исчерпывающий список оснований для признания загранпаспортов недействительными. Отсутствие такого списка является серьезным коррупциогенным фактором. Например, должностные лица на пропускных пунктах могут злоупотреблять своим положением, пользуясь правовой неопределенностью», — сказал в разговоре с «Парламентской газетой» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Отмечается, что принятие закона обеспечит невозможность совершения правонарушений с использованием недействительных документов.

«В отношении любого паспорта будет четко установлено: действителен он или нет», — заключил Выборный.

Ранее в Госдуме рассмотрели поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации». Согласно новым поправкам, загранпаспорта начнут забирать у граждан, не выплачивающих различные штрафы, алименты или кредиты.

Недвижимость,Анатолий Выборный,Госдума,Правительство РФ,Парламентская газета,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители