В России появятся новые основания для изъятия загранпаспортов

«В законе предлагается закрепить исчерпывающий список оснований для признания загранпаспортов недействительными. Отсутствие такого списка является серьезным коррупциогенным фактором. Например, должностные лица на пропускных пунктах могут злоупотреблять своим положением, пользуясь правовой неопределенностью», — сказал в разговоре с «Парламентской газетой» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.