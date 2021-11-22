Главу минкультуры Крыма отправили в отставку

Министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, обвиняемая в получении крупной взятки, отправлена в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», – написал Аксенов в Telegram.
19 ноября министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская была арестована по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. По версии Следственного комитета России, Новосельская причастна к получению взятки в размере 25 млн рублей за «покровительство» при строительстве объекта.
Напомним, в марте на совещании у Аксенова министр культуры республики Арина Новосельская нецензурно выругалась в прямом эфире.