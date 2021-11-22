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Главу минкультуры Крыма отправили в отставку

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
43 минуты назад

Министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, обвиняемая в получении крупной взятки, отправлена в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Главу минкультуры Крыма отправили в отставку
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», – написал Аксенов в Telegram.

19 ноября министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская была арестована по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. По версии Следственного комитета России, Новосельская причастна к получению взятки в размере 25 млн рублей за «покровительство» при строительстве объекта.

Напомним, в марте на совещании у Аксенова министр культуры республики Арина Новосельская нецензурно выругалась в прямом эфире.

Недвижимость,Арина Новосельская,Сергей Аксенов,Минкультуры,
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