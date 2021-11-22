Главу минкультуры Крыма отправили в отставку

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», – написал Аксенов в Telegram.

19 ноября министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская была арестована по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. По версии Следственного комитета России, Новосельская причастна к получению взятки в размере 25 млн рублей за «покровительство» при строительстве объекта.