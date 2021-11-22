Кому могут отказать в выдаче ипотеки

Существует несколько категорий граждан, которым труднее всего получить ипотеку. В частности, речь идет о россиянах с долгами, рассказала URA.RU заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
«Проблематично получить одобрение по ипотеке тем, у кого имеется просроченная задолженность, тем более, если она отражается на сайте Федеральной службы судебных приставов. Однако есть в нашей практике примеры, когда банки одобряют ипотеку, но с условием ее выдачи после закрытия имеющегося долга. Причина вполне понятная — при имеющемся исполнительном производстве средства, переведенные заемщику, могут быть сняты приставами, и сделка сорвется», — пояснила она.
Также проблемы возникнут у граждан, имеющих судимость, особенно если она до сих пор не погашена. Третья категория — граждане, которые употребляют наркотики. Кроме того, получить одобрение ипотеки проблематично людям без российского гражданства или с малым сроком проживания в стране, отметила Решетникова.
«Как правило, банки кредитуют таких заемщиков, но обычно они анализируют финансовую историю человека на протяжении последних пять лет», — добавила она.
Решетникова отметила, что в последнее время банки чаще идут навстречу «сложным» клиентам. Им могут сделать персональное предложение, со ставкой, отличающейся от стандартной. Также не исключено, что допустимый размер кредита для таких заемщиков могут снизить и увеличить размер первоначального взноса.
Для находящихся в декрете также могут предложить участие созаемщика с целью подстраховки, указала заместитель руководителя ипотечного департамента.