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Кому могут отказать в выдаче ипотеки

Лера Букина
1 час назад

Существует несколько категорий граждан, которым труднее всего получить ипотеку. В частности, речь идет о россиянах с долгами, рассказала URA.RU заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Кому могут отказать в выдаче ипотеки
Фото: ТАССТАСС

«Проблематично получить одобрение по ипотеке тем, у кого имеется просроченная задолженность, тем более, если она отражается на сайте Федеральной службы судебных приставов. Однако есть в нашей практике примеры, когда банки одобряют ипотеку, но с условием ее выдачи после закрытия имеющегося долга. Причина вполне понятная — при имеющемся исполнительном производстве средства, переведенные заемщику, могут быть сняты приставами, и сделка сорвется», — пояснила она.

Также проблемы возникнут у граждан, имеющих судимость, особенно если она до сих пор не погашена. Третья категория — граждане, которые употребляют наркотики. Кроме того, получить одобрение ипотеки проблематично людям без российского гражданства или с малым сроком проживания в стране, отметила Решетникова.

«Как правило, банки кредитуют таких заемщиков, но обычно они анализируют финансовую историю человека на протяжении последних пять лет», — добавила она.

Решетникова отметила, что в последнее время банки чаще идут навстречу «сложным» клиентам. Им могут сделать персональное предложение, со ставкой, отличающейся от стандартной. Также не исключено, что допустимый размер кредита для таких заемщиков могут снизить и увеличить размер первоначального взноса.

Для находящихся в декрете также могут предложить участие созаемщика с целью подстраховки, указала заместитель руководителя ипотечного департамента.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки подняли ипотечные ставки по базовым программам в среднем на 0,4-1 п.п. Это следует из данных банков и маркетингового агентства Marcs. В ноябре ипотечные ставки выросли в ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке и Райффайзенбанке.
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