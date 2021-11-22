Кому могут отказать в выдаче ипотеки

«Проблематично получить одобрение по ипотеке тем, у кого имеется просроченная задолженность, тем более, если она отражается на сайте Федеральной службы судебных приставов. Однако есть в нашей практике примеры, когда банки одобряют ипотеку, но с условием ее выдачи после закрытия имеющегося долга. Причина вполне понятная — при имеющемся исполнительном производстве средства, переведенные заемщику, могут быть сняты приставами, и сделка сорвется», — пояснила она.