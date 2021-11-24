В какой стране купить недвижимость до €250 тысяч

Региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева в беседе с «Известиями» дала рекомендации по покупке недвижимости за рубежом.

При наличии бюджета в районе 250 тысяч евро выгоднее будет приобрести недвижимость в таких странах, как Греция (Афинах), Португалия (Лиссабон, Алгарве), а также на южных небольших курортах, например, Алентежу, отметила она.

«Процентов 80 берут недвижимость с целью инвестиций, 20% — планируют на ПМЖ с семьей либо какой-то бизнес вести параллельно», — рассказала Шалаева.

По ее словам, среди россиян популярна недвижимость в Стамбуле. Минимальная стоимость жилья там составляет 250 тысяч долларов. Спрос на недвижимость в этом городе связан с наличием там популярных образовательных учреждений и медицинского туризма.

Недвижимость в других европейских локациях, например, в Испании, можно купить минимум за 500 тысяч евро, на Кипре — минимум за 300 тысяч евро.

Недвижимость в Болгарии является более бюджетной – до 100 тысяч евро. По словам Шалаевой,

рынок в этой стране перенасыщен, поэтому получить доход от такого жилья проблематично, так как многие россияне купили там недорогие квартиры.