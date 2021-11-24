В какой стране купить недвижимость до €250 тысяч

Региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева в беседе с «Известиями» дала рекомендации по покупке недвижимости за рубежом.
При наличии бюджета в районе 250 тысяч евро выгоднее будет приобрести недвижимость в таких странах, как Греция (Афинах), Португалия (Лиссабон, Алгарве), а также на южных небольших курортах, например, Алентежу, отметила она.
«Процентов 80 берут недвижимость с целью инвестиций, 20% — планируют на ПМЖ с семьей либо какой-то бизнес вести параллельно», — рассказала Шалаева.
По ее словам, среди россиян популярна недвижимость в Стамбуле. Минимальная стоимость жилья там составляет 250 тысяч долларов. Спрос на недвижимость в этом городе связан с наличием там популярных образовательных учреждений и медицинского туризма.
Недвижимость в других европейских локациях, например, в Испании, можно купить минимум за 500 тысяч евро, на Кипре — минимум за 300 тысяч евро.
Недвижимость в Болгарии является более бюджетной – до 100 тысяч евро. По словам Шалаевой,
рынок в этой стране перенасыщен, поэтому получить доход от такого жилья проблематично, так как многие россияне купили там недорогие квартиры.
Ранее сообщалось, что, согласно данным исследования Knight Frank, число запросов состоятельных россиян на покупку коммерческой и жилой недвижимости в Испании для оформления вида на жительство в сентябре выросло на 20% по сравнению с 2019 годом.