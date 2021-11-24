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В РФ предложили не снимать с очереди на жилье супругов до 40 лет

Мария Иванова
40 минут назад

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила увеличить возраст супругов, которым государство помогает купить жилье, до 36-40 лет. Об этом сообщает РАПСИ.

В РФ предложили не снимать с очереди на жилье супругов до 40 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москалькова назвала программу «Молодая семья» прекрасной, но отметила, что ждать приходиться слишком долго и люди лишаются права участвовать в программе.

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«Люди вступили в брак, встали на учет и надеются, что они получат крышу над головой. Проходит год, два, пять, десять, им уже 35 лет и государство говорит: а вам уже исполнилось много лет и вылетаете из этой очереди. Вы представляете, с какими эмоциями они приходят в нашу приемную», - отметила Москалькова.

Омбудсмен предложила не исключать семьи из очереди до тех пор, пока они не получат жилье.

«Давайте тогда увеличим их возраст до 36-40 лет. Иначе это несет огромные репутационные издержки для всех институтов государственной власти», - заключила она.

В рамках программы «Молодая семья» государство оплачивает часть стоимости жилья за семью, предоставляя средства в виде субсидии (то есть им не придется возвращать деньги государству). Программа действует до 2025 года, возможно, ее продлят.

Принять участие в программе могут семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Их статус должна подтвердить местная администрация. К примеру, супруги могут вообще не иметь собственной квартиры, жить в аварийном доме или в квартире, площадь которой слишком мала. В каждом регионе свои правила определения нуждаемости. Оба супруга должны быть в возрасте до 35 лет (включительно) и состоять в зарегистрированном браке.

Молодым семьям, которые соответствуют этим условиям, нужно будет подтвердить свою платежеспособность: для получения субсидии необходимо доказать, что часть средств на жилье уже собрана или есть возможность выплачивать кредит.

Возраст семьи проверяют дважды: при подаче заявки и при составлении очереди для распределения денег. Между этими этапами может пройти несколько лет. Если хотя бы одному из супругов за это время исполнилось 36 лет, семью исключают из очереди.

Недвижимость,Татьяна Москалькова,
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