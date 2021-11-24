В РФ предложили не снимать с очереди на жилье супругов до 40 лет

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила увеличить возраст супругов, которым государство помогает купить жилье, до 36-40 лет. Об этом сообщает РАПСИ.

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Москалькова назвала программу «Молодая семья» прекрасной, но отметила, что ждать приходиться слишком долго и люди лишаются права участвовать в программе.

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«Люди вступили в брак, встали на учет и надеются, что они получат крышу над головой. Проходит год, два, пять, десять, им уже 35 лет и государство говорит: а вам уже исполнилось много лет и вылетаете из этой очереди. Вы представляете, с какими эмоциями они приходят в нашу приемную», - отметила Москалькова.

Омбудсмен предложила не исключать семьи из очереди до тех пор, пока они не получат жилье.

«Давайте тогда увеличим их возраст до 36-40 лет. Иначе это несет огромные репутационные издержки для всех институтов государственной власти», - заключила она.

В рамках программы «Молодая семья» государство оплачивает часть стоимости жилья за семью, предоставляя средства в виде субсидии (то есть им не придется возвращать деньги государству). Программа действует до 2025 года, возможно, ее продлят.

Принять участие в программе могут семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Их статус должна подтвердить местная администрация. К примеру, супруги могут вообще не иметь собственной квартиры, жить в аварийном доме или в квартире, площадь которой слишком мала. В каждом регионе свои правила определения нуждаемости. Оба супруга должны быть в возрасте до 35 лет (включительно) и состоять в зарегистрированном браке.

Молодым семьям, которые соответствуют этим условиям, нужно будет подтвердить свою платежеспособность: для получения субсидии необходимо доказать, что часть средств на жилье уже собрана или есть возможность выплачивать кредит.