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Россиянам назвали опасные места для дач

Елена Прошина
56 минут назад

Меньше всего проблем с безопасностью в загородном доме было выявлено в Смоленской области, также безопасно приобретать дачу в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа, который провела компания «Delta Системы безопасности».

Россиянам назвали опасные места для дач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего специалисты проанализировали более 50 тыс. происшествий, когда были необходимы группы быстрого реагирования на дачных участках.

«Наибольший же коэффициент по количеству выездов на объект был выявлен в Ярославской области — 3,14 выезда в год, Краснодарская — 3,11 и Магнитогорская — 3,07», — сказали аналитики.

В числовом выражении больше всего сигналов тревоги в частных домах в этом году поступало в Ленинградской, Челябинской и Московской областях.

Ранее поступала информация, что в России стоимость дач увеличилась на 12%. Отмечается, что в среднем по России за участок с небольшим домом придется выложить порядка 1,9 млн рублей.

Несмотря на общую динамику, в некоторых российских регионах цены на дачи наоборот упали. Речь идет о Чувашской Республике (на 5,2%), а также об Оренбургской и Курганской областях (на 2,7% и 2,2% соответственно).

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