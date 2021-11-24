Россиянам назвали опасные места для дач

Меньше всего проблем с безопасностью в загородном доме было выявлено в Смоленской области, также безопасно приобретать дачу в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа, который провела компания «Delta Системы безопасности».
Всего специалисты проанализировали более 50 тыс. происшествий, когда были необходимы группы быстрого реагирования на дачных участках.
«Наибольший же коэффициент по количеству выездов на объект был выявлен в Ярославской области — 3,14 выезда в год, Краснодарская — 3,11 и Магнитогорская — 3,07», — сказали аналитики.
В числовом выражении больше всего сигналов тревоги в частных домах в этом году поступало в Ленинградской, Челябинской и Московской областях.
Ранее поступала информация, что в России стоимость дач увеличилась на 12%. Отмечается, что в среднем по России за участок с небольшим домом придется выложить порядка 1,9 млн рублей.
Несмотря на общую динамику, в некоторых российских регионах цены на дачи наоборот упали. Речь идет о Чувашской Республике (на 5,2%), а также об Оренбургской и Курганской областях (на 2,7% и 2,2% соответственно).