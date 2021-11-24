Россиянам назвали опасные места для дач

Меньше всего проблем с безопасностью в загородном доме было выявлено в Смоленской области, также безопасно приобретать дачу в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа, который провела компания «Delta Системы безопасности».

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Всего специалисты проанализировали более 50 тыс. происшествий, когда были необходимы группы быстрого реагирования на дачных участках.

«Наибольший же коэффициент по количеству выездов на объект был выявлен в Ярославской области — 3,14 выезда в год, Краснодарская — 3,11 и Магнитогорская — 3,07», — сказали аналитики.

В числовом выражении больше всего сигналов тревоги в частных домах в этом году поступало в Ленинградской, Челябинской и Московской областях.

Ранее поступала информация, что в России стоимость дач увеличилась на 12%. Отмечается, что в среднем по России за участок с небольшим домом придется выложить порядка 1,9 млн рублей.