В Москве вырастут налоги на жилье

Москвичи станут больше платить за квартиры и дома, так как с 2022 года кадастровая стоимость жилья в столице увеличится в среднем на 21 процент. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, его слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства города.

Власти Москвы оценили 7 миллионов объектов недвижимости, среди них более 342 тысяч земельных участков. С учетом новой кадастровой стоимости будет рассчитан налог на имущество и земельный налог, а также платежи за городскую недвижимость. Кадастровая оценка вступил в силу с 1 января 2022 года. Текущая оценка недвижимости действует с 2018 года.

«По итогам кадастровой оценки с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости — в среднем на 21 процент. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40 процентов. Что касается коммерческих объектов (офисы, ритейл и другие нежилые здания и помещения), то они подорожают в кадастровом выражении на 4-8 процентов при росте рыночных показателей в пределах 8-11 процентов», — объяснил Максим Гаман.

Определение кадастровой стоимости жилья также необходимо для определения размеров арендной платы и цены при продаже земельных участков. Кроме того, исходя из этой оценки рассчитывается сумма административных штрафов за нецелевое использование объектов недвижимости, а также платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.