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В Москве вырастут налоги на жилье

Lenta.ruиещё 9
2 часа назад

В Москве вырастут налоги на жилье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Москвичи станут больше платить за квартиры и дома, так как с 2022 года кадастровая стоимость жилья в столице увеличится в среднем на 21 процент. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, его слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства города.

Власти Москвы оценили 7 миллионов объектов недвижимости, среди них более 342 тысяч земельных участков. С учетом новой кадастровой стоимости будет рассчитан налог на имущество и земельный налог, а также платежи за городскую недвижимость. Кадастровая оценка вступил в силу с 1 января 2022 года. Текущая оценка недвижимости действует с 2018 года.

«По итогам кадастровой оценки с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости — в среднем на 21 процент. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40 процентов. Что касается коммерческих объектов (офисы, ритейл и другие нежилые здания и помещения), то они подорожают в кадастровом выражении на 4-8 процентов при росте рыночных показателей в пределах 8-11 процентов», — объяснил Максим Гаман.

Определение кадастровой стоимости жилья также необходимо для определения размеров арендной платы и цены при продаже земельных участков. Кроме того, исходя из этой оценки рассчитывается сумма административных штрафов за нецелевое использование объектов недвижимости, а также платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Глава аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов считает, что цены на новостройки в Москве достигли определенного предела, и теперь спрос замедлится. Тем не менее, в центре ожидают медленного роста стоимости жилья до конца года. По данным агентства недвижимости Est-a-Tet, в третьем квартале 2021 года спрос на квартиры в новостройках Москвы уже снизился и составил 869 тысяч квадратных метров. Примерно столько же москвичи покупали в тот же период 2018-2019 годов.

Недвижимость,Максим Гаман,Дмитрий Таганов,Инком-Недвижимость,Правительство Москвы,
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