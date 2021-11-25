Средний размер ипотеки вырос почти на 5%

В октябре средний размер ипотеки в России вырос на 4,9% по отношению к сентябрю, составив 3,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что в 2021 году, в отличие от прошлого, средний размер кредита активнее растет в «нестоличных» регионах. В 2020 году средний чек по ипотеке в Москве увеличился на 18,5%, а в регионах – на 10,9%. В текущем году за десять месяцев в Москве средняя сумма кредита выросла на 24,3%, тогда как в других субъектах рост составил 27,5%.
Опережающий рост зафиксирован в регионах, где жилье можно приобрести за 3 миллиона рублей, рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«В этих условиях все большее значение приобретают собственные ипотечные программы банков, которые пока не торопятся резко повышать стоимость кредита вслед за ключевой ставкой ЦБ и ориентируются на клиентов с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга. Тем не менее, в ближайшей перспективе возможна коррекция темпов роста ипотеки в сторону снижения», – подытожил он.
Ранее сообщалось, что крупные российские банки подняли ипотечные ставки по базовым программам в среднем на 0,4-1 п.п.