Средний размер ипотеки вырос почти на 5%

Отмечается, что в 2021 году, в отличие от прошлого, средний размер кредита активнее растет в «нестоличных» регионах. В 2020 году средний чек по ипотеке в Москве увеличился на 18,5%, а в регионах – на 10,9%. В текущем году за десять месяцев в Москве средняя сумма кредита выросла на 24,3%, тогда как в других субъектах рост составил 27,5%.