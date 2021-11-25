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Россиян предупредили о росте налога на недвижимость

Лера Букина
1 час назад

Налоги на недвижимость вырастут по всей стране. Об этом URA.RU сообщили гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков и эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.

Россиян предупредили о росте налога на недвижимость
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее в Департаменте городского имущества Москвы сообщили о том, что кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет в среднем на 21%. Оценка была проведена в отношении семи миллионов объектов недвижимости, в том числе более 342 тысяч земельных участков.

«Для граждан положительных сторон нет. Рост кадастровой стоимости означает рост налогов. Грубо говоря, на 20% вырастет. У нас к кадастровой цене ничего не привязано, никакие расчеты по социальным нормам», — подчеркнул Барсуков.

С ним солидарен Манаенков. Он напомнил, что цены на недвижимость выросли.

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«Вторичка сильно подтянулась за первичкой. А первичка сильно подтянулась из-за льготной ипотеки», — отметил риелтор.

Он не исключил, что налог в некоторых регионах может вырасти больше, чем в Москве.

«В Москве рост стоимости недвижимости был не самым высоким. Он был выше в ряде регионов, например, в Сочи. То есть в регионах это тоже будет», — заключил Манаенков.

Ранее адвокат юридической компании «Генезис» Сергей Тимошенко сообщил, что россияне, у которых есть маленькие квартиры — площадью до 20 квадратных метров, — могут не платить налог на имущество физических лиц. Он напомнил, что налогом на имущество физлиц облагаются жилые дома, квартиры, комнаты и объекты незавершенного строительства. Однако при расчете налога предусматривается вычет в размере 50 квадратных метров для жилых домов, 20 квадратных метров — для квартир и 10 квадратных метров — для владельцев комнат.
Недвижимость,Центральный банк России,
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