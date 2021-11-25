Россиян предупредили о росте налога на недвижимость

Ранее адвокат юридической компании «Генезис» Сергей Тимошенко сообщил, что россияне, у которых есть маленькие квартиры — площадью до 20 квадратных метров, — могут не платить налог на имущество физических лиц. Он напомнил, что налогом на имущество физлиц облагаются жилые дома, квартиры, комнаты и объекты незавершенного строительства. Однако при расчете налога предусматривается вычет в размере 50 квадратных метров для жилых домов, 20 квадратных метров — для квартир и 10 квадратных метров — для владельцев комнат.