Россиян предупредили о росте налога на недвижимость

Налоги на недвижимость вырастут по всей стране. Об этом URA.RU сообщили гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков и эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.
Ранее в Департаменте городского имущества Москвы сообщили о том, что кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет в среднем на 21%. Оценка была проведена в отношении семи миллионов объектов недвижимости, в том числе более 342 тысяч земельных участков.
«Для граждан положительных сторон нет. Рост кадастровой стоимости означает рост налогов. Грубо говоря, на 20% вырастет. У нас к кадастровой цене ничего не привязано, никакие расчеты по социальным нормам», — подчеркнул Барсуков.
С ним солидарен Манаенков. Он напомнил, что цены на недвижимость выросли.
«Вторичка сильно подтянулась за первичкой. А первичка сильно подтянулась из-за льготной ипотеки», — отметил риелтор.
Он не исключил, что налог в некоторых регионах может вырасти больше, чем в Москве.
«В Москве рост стоимости недвижимости был не самым высоким. Он был выше в ряде регионов, например, в Сочи. То есть в регионах это тоже будет», — заключил Манаенков.