Россиянам рассказали о возможности отказа от оплаты ряда услуг ЖКХ

Юрист назвал некоторые услуги ЖКХ, от оплаты которых россияне могут отказаться. В списке оказалось обслуживание радиоточки. Об этом РИА Новости рассказал юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам эксперта, для отказа от услуги связи проводного радиовещания собственнику жилья нужно написать заявление на имя поставщика услуги и предоставить пакет документов. Список необходимых бумаг определяется поставщиком услуг.

Жильцы могут отказаться и от платы за общедомовую телевизионную антенну. Юрист отметил, что сегодня она есть почти в любом многоквартирном доме. Для отказа собственнику также потребуется написать заявление в организацию, которая обслуживает антенну.