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Россиянам рассказали о возможности отказа от оплаты некоторых услуг ЖКХ

Lenta.ruиещё 1
42 минуты назад

Юрист назвал некоторые услуги ЖКХ, от оплаты которых россияне могут отказаться. В списке оказалось обслуживание радиоточки. Об этом РИА Новости рассказал юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

Россиянам рассказали о возможности отказа от оплаты ряда услуг ЖКХ
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

По словам эксперта, для отказа от услуги связи проводного радиовещания собственнику жилья нужно написать заявление на имя поставщика услуги и предоставить пакет документов. Список необходимых бумаг определяется поставщиком услуг.

Жильцы могут отказаться и от платы за общедомовую телевизионную антенну. Юрист отметил, что сегодня она есть почти в любом многоквартирном доме. Для отказа собственнику также потребуется написать заявление в организацию, которая обслуживает антенну.

Ранее более 150 предприятий ЖКХ из 50 российских регионов предоставили информацию о том, что в России стали хуже платить за услуги ЖКХ. К началу ноября 2021 года число неплательщиков выросло с января на 8,7 процента. Специалисты спрогнозировали дальнейший рост числа должников.

Недвижимость,Сергей Савельев,РИА Новости,
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