Все кредиты погибших на "Листвяжной" горняков в Сбербанке погашены

КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Собственники шахты "Листвяжная" в Кузбассе договорились со Сбербанком об аннулировании задолженности по кредитам работников предприятия, которые погибли при аварии 25 ноября. На сегодня все займы погашены, сообщили ТАСС в пресс-службе шахты.

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"По договоренности одного из владельцев шахты "Листвяжная" Михаила Федяева Сбербанк аннулировал задолженности по кредитам погибших в аварии 25 ноября. Сегодня погашены кредиты Сбербанка, оформленные на 31 человека, работников шахты "Листвяжная", - говорится в сообщении.

Кредиты в других банках планируется погасить за счет предприятия. Шахта со своей стороны продолжает выплату компенсаций и материальную поддержку семей погибших и пострадавших при аварии. От предприятия семьи погибших горняков получают по 2 млн рублей, также по 1 млн рублей выплачивается каждому из членов семьи погибших, в среднем это около 6 млн рублей на семью. Кроме того, по решению собственников предприятия будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия, в зависимости от ситуации. Компенсации от "Листвяжной" также получили семьи погибших горноспасателей.

"Общая сумма поддержки оценивается более чем в полмиллиарда рублей и будет возрастать. Индивидуальная работа с семьями шахтеров продолжается, выясняются и оперативно решаются все проблемные вопросы", - добавили в пресс-службе.