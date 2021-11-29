У россиян-должников нашли за рубежом недвижимость на $1 млрд

Стоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги хотят взыскать российские кредиторы, оценивается не менее чем в $1 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»). На недвижимость приходится свыше 90% всех зарубежных активов должников из России.

Наибольшая доля имущества состоятельных российских должников обнаружена в Испании, Великобритании, на Кипре и в США.

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Зачастую за взысканием долгов за счет зарубежных активов обращаются кредитные организации и инвестиционные компании, а в ряде случаев — физлица и коллекторские агентства, заявила директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина.

«Как правило, это те, у кого появляются крупные должники со средним чеком от 100 млн руб., но обращаются кредиторы с долгами и в 10 млн, и в 20 млн руб., что не говорит о неперспективности взыскания», — отметила она.

Согласно данным АБК, средний возраст российского должника, который скрывает активы в Испании, составляет 54 года, но примерно четверть таких клиентов старше 60 лет. В основном это мужчины (62%). В Великобритании ситуация аналогичная. Наибольшая доля должников — мужчины, однако возраст там немного ниже.

87% должников с активами в Испании состоят в браке, у 74% есть дети. В Великобритании к этим категориям относятся лишь по 51% клиентов, чьими активами интересуются коллекторы.

«Портреты должников в разных юрисдикциях абсолютно разные, но в том числе есть зависимость от масштаба бизнеса. Например, у тех, кто инвестировал в Великобритании и имеет там активы, изначально был более крупный бизнес в России, нежели у среднестатистического «испанского» должника», — подчеркнула Уткина.

Отмечается, что ведение бизнеса и распоряжение активами у должников этих двух юрисдикций отличаются. Чаще всего неплательщики с британскими активами являются гражданами сразу нескольких государств: у 70% из них есть второй паспорт, а у 22% — третье гражданство. 90% из них ведут бизнес не только в России, но и в других странах.

Согласно данным АБК, именно в Испании должники в большинстве случаев вкладываются в недвижимость (84% случаев). Почти три четверти активов неплательщиков в этой стране сосредоточены в трех провинциях – Аликанте (31,1%), Барселона (24,6%) и Малага (18%).

«Из-за умеренных цен, благоприятного климата, большой русской диаспоры в этих провинциях действительно очень высокая концентрация российских должников. Помимо перечисленных плюсов люди друг с другом держат коммуникацию, дают советы, возможно, совместно вели или ведут бизнес, бывает сразу несколько должников-физлиц по одному кейсу», — рассказала Уткина.