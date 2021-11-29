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3 часа назад

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Президент России Владимир Путин освободил многодетные семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации сегодня, 29 ноября.

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Налоговые льготы коснутся тех семей, которые продали недвижимость для покупки жилья и улучшения жилищных условий. Норму распространят на доходы от продажи квартир, которые получены с1января 2021года.

Чтобы не оплачивать налог, новое жилье родители должны купить либо в год продажи старого, либо не позднее 30 апреля 2022 года. При этом кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не может быть больше стоимости новой или превышать 50миллионов рублей. Также никто из членов многодетной семьи на момент продажи не должен иметь другое жилье, площадь которого составляет более 50% площади приобретенного.

На данный момент от уплаты НДФЛ при продаже жилья освобождаются граждане, которые владеют недвижимостью более пяти лет. Если собственник продает квартиру, владея ей меньше этого срока, то он выплатит государству 13% от стоимости жилого объекта.

Недвижимость,Владимир Путин,
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