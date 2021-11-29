Россиян предостерегли от ошибок при покупке вторички

Эксперты, опрошенные РБК, назвали серьезные ошибки, которые россияне совершают, приобретая жилье на вторичном рынке. Чаще всего покупатели игнорируют состояние проводки и сантехники и приобретают квартиру без проверки ее юридической истории.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первая ошибка - переплата из-за того, что покупатель плохо ориентируется в рыночной ситуации. Вторая - отсутствие тщательной проверки состояния квартиры: юрист Кирилл Стус посоветовал заранее рассчитать, в какую сумму вам обойдется ремонт (выравнивание стен, замена сантехники, электрики) с учетом затраченного времени. По его словам, чаще всего оказывается, что выгоднее купить жилье со свежим ремонтом.

Следующая ошибка - недостаточное внимание к юридической истории квартиры. Если в будущем всплывут «нюансы», сделка может быть оспорена. К примеру, если при приватизации квартиры не были учтены интересы несовершеннолетних жильцов или у жилья, недавно перешедшего по наследству, появились новые наследники.

Четвертая ошибка - не проверять перепланировки. Узнать информацию о перепланировках можно, заказав технический паспорт БТИ или поэтажный план с экспликацией.

«Если перепланировка была проведена неправильно, то это уже повод для торга с продавцом, даже если покупателя перепланировка устраивает, и он готов узаконить ее», - рассказала эксперт по недвижимости Наталья Нечаева.

Пятая ошибка - игнорировать шумных соседей и «неблагополучный» подъезд. Эксперты также советуют обращать внимание на чистоту в подъезде, состояние окон и балконов.

По данным ЦИАН, за прошлый год вторичные квартиры в России стали дороже на 16 процентов, тогда как новостройки – на 14 процентов. А по оценке группы компаний «Банкербук», цены на вторичное жилье в РФ к началу 2021 года выросли на 20-25 процентов.