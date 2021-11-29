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Россиян предостерегли от ошибок при покупке вторички

Мария Иванова
40 минут назад

Эксперты, опрошенные РБК, назвали серьезные ошибки, которые россияне совершают, приобретая жилье на вторичном рынке. Чаще всего покупатели игнорируют состояние проводки и сантехники и приобретают квартиру без проверки ее юридической истории.

Россиян предостерегли от ошибок при покупке вторички
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая ошибка - переплата из-за того, что покупатель плохо ориентируется в рыночной ситуации. Вторая - отсутствие тщательной проверки состояния квартиры: юрист Кирилл Стус посоветовал заранее рассчитать, в какую сумму вам обойдется ремонт (выравнивание стен, замена сантехники, электрики) с учетом затраченного времени. По его словам, чаще всего оказывается, что выгоднее купить жилье со свежим ремонтом.

Следующая ошибка - недостаточное внимание к юридической истории квартиры. Если в будущем всплывут «нюансы», сделка может быть оспорена. К примеру, если при приватизации квартиры не были учтены интересы несовершеннолетних жильцов или у жилья, недавно перешедшего по наследству, появились новые наследники.

Четвертая ошибка - не проверять перепланировки. Узнать информацию о перепланировках можно, заказав технический паспорт БТИ или поэтажный план с экспликацией.

«Если перепланировка была проведена неправильно, то это уже повод для торга с продавцом, даже если покупателя перепланировка устраивает, и он готов узаконить ее», - рассказала эксперт по недвижимости Наталья Нечаева.

Пятая ошибка - игнорировать шумных соседей и «неблагополучный» подъезд. Эксперты также советуют обращать внимание на чистоту в подъезде, состояние окон и балконов.

По данным ЦИАН, за прошлый год вторичные квартиры в России стали дороже на 16 процентов, тогда как новостройки – на 14 процентов. А по оценке группы компаний «Банкербук», цены на вторичное жилье в РФ к началу 2021 года выросли на 20-25 процентов.

За три квартала 2020 года россияне купили 2,5 млн вторичных квартир: это на 50 процентов больше, чем за три квартала 2019-го.

Недвижимость,РБК,
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