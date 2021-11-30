Регулятор спрогнозировал обвал спроса на ипотеку

Опасения Центрально банка России вызывают высокие темпы распространения жилищного кредитования. Об этом говорится в аналитической записке "Об оценке потенциального спроса на ипотеку", пишет РБК.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

По оценке регулятора, прогноз по спросу на жилищные кредиты сейчас требует корректировки в сторону понижения. В Банке России спрогнозировали, что актуальный ипотечный спрос может быть исчерпан к 2025 году, а в 2026-2030 годах он будет пополняться крайне медленно.

Эксперты ЦБ считают, что нынешнее активное стимулирование спроса на ипотеку может привести к резкому падению спроса в 2026-2030 годах, Специалисты полагают, это негативно скажется на рынке жилья и строительном секторе.

"Устойчивость темпов развития ипотеки в России вызывает опасения", — говорится в аналитической записке регулятора.