Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
1 час назад

Регулятор спрогнозировал обвал спроса на ипотеку и новостройки после 2025 года

Опасения Центрально банка России вызывают высокие темпы распространения жилищного кредитования. Об этом говорится в аналитической записке "Об оценке потенциального спроса на ипотеку", пишет РБК.

Регулятор спрогнозировал обвал спроса на ипотеку
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

По оценке регулятора, прогноз по спросу на жилищные кредиты сейчас требует корректировки в сторону понижения. В Банке России спрогнозировали, что актуальный ипотечный спрос может быть исчерпан к 2025 году, а в 2026-2030 годах он будет пополняться крайне медленно.

Эксперты ЦБ считают, что нынешнее активное стимулирование спроса на ипотеку может привести к резкому падению спроса в 2026-2030 годах, Специалисты полагают, это негативно скажется на рынке жилья и строительном секторе.

"Устойчивость темпов развития ипотеки в России вызывает опасения", — говорится в аналитической записке регулятора.

Максимально платежеспособный ипотечный спрос в июне 2021 года ЦБ оценивал в 9-12 млн домохозяйств. Сейчас же в регуляторе считают, что эту оценку нужно снижать . В 2021 году россияне набрали ипотеки на рекордные 4,28 трлн рублей. Эта сумма превышает не только результаты за аналогичный период 2020, но и за все предыдущие годы.

Недвижимость,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители