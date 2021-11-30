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1 час назад

Объяснено нежелание властей продлевать льготную ипотеку

Нежелание Центробанка продлевать программу льготной ипотеки связано с высокой закредитованностью населения и неактуальностью подобных кредитов для крупных городов страны. Об этом телеканалу «360» рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Объяснено нежелание властей продлевать льготную ипотеку
Фото: ТАССТАСС

По словам специалиста, программа потеряла актуальность для больших городов из-за максимальной суммы кредита, ограниченной властями тремя миллионами рублей — суммы будет недостаточно из-за высоких цен на жилье в мегаполисах.

«По факту льготную ипотеку сохранили именно для регионов, где стоимость квадратного метра существенно ниже, и тем самым потенциальных клиентов и застройщиков можно было поддержать», — объяснил Ракута.

Эксперт также связал положение с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка и спрогнозировал подорожание ипотеки в регионах. Он предположил, что рынок достиг потолка — собственники оформили достаточное количество кредитов.

«И в какой-то момент нужно сворачивать программу, дабы не создавать ипотечный пузырь», — отметил Ракута.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не считает необходимым продление программы льготной ипотеки в России и предлагает завершить программу в намеченный срок, так как помимо льготной ипотеки на новостройки, в России действуют другие ипотечные программы для отдельных категорий граждан.

Недвижимость,
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