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1 час назад

Россиян предупредили о риске остаться без квартиры из-за мошенников

Сбер предупредил россиян о риске остаться без жилья из-за нового вида мошенничества. О возможных рисках рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, сообщает «Прайм».

Россиян предупредили о риске остаться без квартиры
Фото: ТАССТАСС

По его словам, злоумышленники заставляют человека не только взять кредит, но и заложить или продать жилье. «И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — заявил эксперт и добавил, что для него этот вид мошенничества является наиболее «непонятной историей». Велигодский отметил, что пока ему неизвестно, что делать с таким типом киберпреступлений.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

Ранее, в ноябре, мошенники выманили у жительницы Москвы 16 миллионов рублей и заставили ее заложить две квартиры. Женщине позвонили по телефону и сообщили, что на нее пытаются оформить кредиты. Чтобы предотвратить мошеннические действия, женщине необходимо было самой оформить кредит и отправить деньги на безопасный счет. Спустя время аферисты позвонили снова — во второй раз москвичка взяла кредит под залог двух квартир.

Мошенники оставили без квартиры жителя Волгоградской области. Мужчина лишился жилья в новостройке из-за того, что злоумышленники подделали документы на жилье и перепродали его 62-летней пенсионерке. На мошенников завели уголовное дело, которое прокуратура Волгоградской области уже передала в суд.

Недвижимость,Сбербанк России,
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