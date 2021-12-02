Россиян предупредили о риске остаться без квартиры

Сбер предупредил россиян о риске остаться без жилья из-за нового вида мошенничества. О возможных рисках рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, сообщает «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, злоумышленники заставляют человека не только взять кредит, но и заложить или продать жилье. «И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — заявил эксперт и добавил, что для него этот вид мошенничества является наиболее «непонятной историей». Велигодский отметил, что пока ему неизвестно, что делать с таким типом киберпреступлений.

Ранее, в ноябре, мошенники выманили у жительницы Москвы 16 миллионов рублей и заставили ее заложить две квартиры. Женщине позвонили по телефону и сообщили, что на нее пытаются оформить кредиты. Чтобы предотвратить мошеннические действия, женщине необходимо было самой оформить кредит и отправить деньги на безопасный счет. Спустя время аферисты позвонили снова — во второй раз москвичка взяла кредит под залог двух квартир.