Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
1 час назад

Девелоперы ожидают рост цен на квартиры в РФ в декабре 2021 года

В декабре 2021 года средние цены на новостройки могут вырасти на 5%. Об этом заявила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Девелоперы ожидают резкий рост цен на квартиры
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Ажиотажный спрос способен спровоцировать новый рост цен на недвижимость в крупных городах: до конца 2021-го средние цены на новостройки могут вырасти до 5%», — передают слова Яны Глазуновой «Известия». Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский добавил, что застройщики начнут регулировать клиентский поток повышением цен, если в декабре увеличатся продажи.

По его словам, на фоне новостей о новом штамме коронавируса стали снижаться фондовые рынки, вслед за ними и цены на нефть. Если это продолжится, то национальная валюта подешевеет, и люди начнут скупать недвижимость, что повлечет за собой рост цен на недвижимость, добавил Колочинский.

Также он считает, что активизации покупательского спроса поспособствует ожидание роста ипотечных ставок в ближайшее время. «Отсутствие признаков преодоления инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,5—0,75 п. п. Вслед за ней вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9—10%», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что, по мнению риелторов, рост цен на недвижимость будет продолжаться до 2023 года. В Минстрое РФ заявили, что ставки по ипотеке могут превысить 8% до конца 2021 года. В Российской гильдии риелторов предупредили о росте налога на квартиры в РФ.

Недвижимость,Цена на нефть,Новые налоги,Андрей Колочинский,Минстрой,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители