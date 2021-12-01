Девелоперы ожидают резкий рост цен на квартиры

В декабре 2021 года средние цены на новостройки могут вырасти на 5%. Об этом заявила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

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«Ажиотажный спрос способен спровоцировать новый рост цен на недвижимость в крупных городах: до конца 2021-го средние цены на новостройки могут вырасти до 5%», — передают слова Яны Глазуновой «Известия». Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский добавил, что застройщики начнут регулировать клиентский поток повышением цен, если в декабре увеличатся продажи.

По его словам, на фоне новостей о новом штамме коронавируса стали снижаться фондовые рынки, вслед за ними и цены на нефть. Если это продолжится, то национальная валюта подешевеет, и люди начнут скупать недвижимость, что повлечет за собой рост цен на недвижимость, добавил Колочинский.