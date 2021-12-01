Девелоперы предупредили о новом скачке цен на жилье

Девелоперы и эксперты прогнозируют подорожание жилья перед Новым годом еще на 5%. В декабре на рынке ожидается ажиотажный спрос, сообщили «Известиям» участники стройотрасли.

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Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский напомнил, что новости о новом штамме коронавируса привели к снижению фондовых рынков и падению цен на нефть. Россияне могут начать скупать недвижимость, если рубль еще подешевеет, считает он.

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«Активизации покупательского спроса также будет способствовать ожидание роста ипотечных ставок в ближайшем будущем. Отсутствие признаков преодоления инфляции увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,5–0,75 п.п. Вслед за ней вырастут ставки по ипотеке и приблизятся к значению 9–10%», — ожидает он.

Коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко не видит сигналов для снижения цен на недвижимость в 2022 году. По мнению генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, ажиотажный спрос может стать драйвером нового роста цен на недвижимость в крупных городах. Она считает, что до конца 2021 года средние цены на новостройки могут повыситься до 5%.

«Если застройщики будут больше продавать в декабре, то начнут регулировать клиентский поток повышением цен. При обычном темпе продаж можно было прогнозировать увеличение цены на 2%, с учетом ажиотажного спроса цены могут вырасти примерно на 5% в Москве и других крупных городах, обладающих хорошим потенциалом для роста», — сказал Колочинский.

В декабре средняя стоимость квадратного метра в Москве может вырасти на 3%, что будет серьезным подорожанием, прогнозирует управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

В ноябре 2021 года в сравнении с январем средняя стоимость новостроек в крупных городах России выросла на 28%, цены на вторичное жилье выросли на 30%, заявил изданию руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Цена квадратного метра в новостройке по России в III квартале в сравнении с I выросла на 12,5%, сообщили в Минстрое, ссылаясь на данные Росстата. Для того, чтобы сдержать дальнейший рост, министерство работает над увеличением темпов стройки жилья и наращиванием объема льготной ипотеки.