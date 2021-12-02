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1 час назад

В России начнут строить дома из переработанных отходов

Минстрой, Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) к 15 декабря подготовят предложения по использованию переработанных отходов в строительстве, ЖКХ и благоустройстве. Такое поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

В России начнут строить дома из отходов
Фото: URA.RUURA.RU

Задача проекта состоит в том, чтобы создать систему использования вторичных материальных ресурсов, а не превращать их в мусор, передают «Известия». Инициатива разрабатывается в рамках стратегии «Экономика замкнутого цикла» до 2030 года.

В пресс-службе Минприроды объяснили, что нынешние стандарты не позволяют использовать вторсырье в некоторых видах продукции. По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, такой мусор составляет почти треть всех отходов на свалках и полигонах, потому вопрос грамотного обращения с отходами строительства и сноса стоит достаточно остро в России.

«Использование отходов стройки в качестве вторичного сырья в строительной сфере позволит сократить расходы на первичные ресурсы, которые добывают, причиняя вред окружающей среде», — заявила эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева.

Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев добавил, что важно сделать отрасль конкурентоспособной с помощью закона, увеличив, к примеру, стоимость захоронения мусора.

Ранее сообщалось, что в правительстве РФ предложили отменить НДС при продаже переработанных ресурсов. Операторы расширенной ответственности производителей в Казахстане и Белоруссии призвали внедрить такую же концепцию в России, передает телеканал 360. Виктория Абрамченко заявила, что 30% россиян занимается разделением своих отходов, передает RT.
Недвижимость,Виктория Абрамченко,Владимир Кошелев,Наталья Беляева,Минстрой,Минприроды,Госдума,Правительство РФ,Телеканал "360° Подмосковье",газета "Известия",
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