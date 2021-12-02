В России начнут строить дома из отходов

Минстрой, Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) к 15 декабря подготовят предложения по использованию переработанных отходов в строительстве, ЖКХ и благоустройстве. Такое поручение дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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Задача проекта состоит в том, чтобы создать систему использования вторичных материальных ресурсов, а не превращать их в мусор, передают «Известия». Инициатива разрабатывается в рамках стратегии «Экономика замкнутого цикла» до 2030 года.

В пресс-службе Минприроды объяснили, что нынешние стандарты не позволяют использовать вторсырье в некоторых видах продукции. По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, такой мусор составляет почти треть всех отходов на свалках и полигонах, потому вопрос грамотного обращения с отходами строительства и сноса стоит достаточно остро в России.

«Использование отходов стройки в качестве вторичного сырья в строительной сфере позволит сократить расходы на первичные ресурсы, которые добывают, причиняя вред окружающей среде», — заявила эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева.