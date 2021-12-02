В России начнут строить дома из вторсырья

Минстрой, Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) должны к 15 декабря представить в кабмин предложения по применению вторичных ресурсов и сырья в сфере строительства, ЖКХ и благоустройстве. Соответствующее поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом пишут «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Инициатива разрабатывается в рамках стратегии до 2030 года «Экономика замкнутого цикла», рассказали в аппарате вице-премьера. Цель проекта заключается в создании системы, в которой отходы получат вторую жизнь, станут не мусором, а полезным вторичным материальным ресурсом.

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Нынешние стандарты не позволяют использовать вторичное сырье в некоторых видах продукции, указали в пресс-службе Минприроды.

По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, вопрос грамотного обращения с отходами строительства требует серьезного внимания, так как на такой мусор приходится почти треть всех отходов на полигонах и свалках. В качетве примера он привел Европу, где 98% строительных отходов подвергается переработке.

Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил о необходимости сделать отрасль конкурентоспособной посредством законодательства. Он предлагает увеличить стоимость захоронения, предоставить льготы для бизнеса по переработке и повторному применению строительного мусора.

В настоящее время стройматериалы подлежат обязательной сертификации, поэтому аналогичные правила должны применяться к ресурсам из вторсырья, отметил член комитета «Деловой России» по строительству, гендиректор «Института проектирования и экспертиз» Евгений Лоскутов. При таком условии можно будет исключить риски их использования, считает он.

«Использование отходов стройки в качестве вторичного сырья в строительной сфере позволит сократить расходы на первичные ресурсы, которые добывают, причиняя вред окружающей среде», — заявила эксперт научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева.

Кроме того, по ее мнению, мера понизит себестоимость продукции, изготовленной с использованием вторсырья.

В октябре заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил улучшение экологической ситуации в столице. По его словам, власти города отдают особый приоритет вопросам охраны окружающей среды. Бирюков отметил, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы сократилась в 2,3 раза, а мелких взвешенных частиц — в 1,5 раза.