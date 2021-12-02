«Самая непонятная история»: россиян предупредили о новом виде мошенничества

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, которая предполагает не только кражу денег с карты жертвы, но и воздействие на человека таким образом, чтобы он закладывал и продавал недвижимость. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в ходе форума AntiFraud Russia 2021.

"Мы в последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема - это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир. Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать", - сказал он.

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Ранее сегодня Банк России отчитался о мошеннических операциях за в III квартал, сообщив что за этот период злоумышленники пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей, из них лишь 7,7% удалось вернуть. В прошлом году в III квартале доля возмещенных средств составила 13,1%.

Всего за июль - сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.

В Москве женщина стала жертвой телефонных мошенников, в общей сложности им удалось выманить у пострадавшей 16 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала жительница Москвы полицейским, несколько месяцев назад ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником безопасности крупного банка. Он заявил, что на счетах москвички замечена подозрительная активность: кто-то якобы пытается оформить на имя женщины кредиты.

Аферист уговорил женщину самой оформить кредит, чтобы не допустить мошеннических действий — таким образом, по его словам, кредитный лимит будет исчерпан. Пострадавшая поверила звонившему, взяла кредит и перевела средства через банкомат на «безопасный» счет, указанный злоумышленником.

Впоследствии мошенники узнали, что женщине принадлежат две квартиры в Москве. Они опять позвонили ей и заявили, что какие-то люди теперь пытаются оформить кредиты под залог ее недвижимости. Москвичка во второй раз попалась на удочку аферистов, пошла в банк и сама получила кредиты под залог двух квартир. Все деньги она перевела на продиктованный преступниками счет. В настоящее время полиция ищет звонивших.

Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело о мошенничестве с квартирой местного жителя. Мужчина лишился квадратных метров в новостройке по вине аферистов: они подделали документы на жилье и перепродали его 62-летней пенсионерке. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как выяснили следователи, двое жителей региона — 46-летний и 53-летний — в 2019 году подделали договор долевого участия в строительстве и договор уступки права требования, зарегистрировав таким образом право собственности на двухкомнатную квартиру в волгоградской новостройке. Впоследствии недвижимость они продали пенсионерке за 3,1 миллиона рублей.

Со временем настоящий собственник квартиры узнал, что квадратные метры украли, и обратился в суд с иском о возврате имущества. Фиктивность документов, по которым квартира была реализована повторно, подтвердили в суде. Однако вину в содеянном мужчины не признали.

Уголовное дело в отношении мошенников, уже находящихся под стражей, рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Жительница Воронежской области лишилась двух квартир, поговорив с телефонными мошенниками. Женщина добровольно продала недвижимость и перевела вырученные средства неустановленным лицам, сообщается на сайте областного управления МВД.

Как выяснили полицейские, 58-летней россиянке в период с 8 октября по 19 ноября звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Они сообщили женщине, что в отношении нее совершена попытка мошеннических действий: якобы кто-то попытался оформить кредит на ее имя. Псевдосотрудник банка заявил, что необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета.

Впоследствии пострадавшей неоднократно приходили извещения об оформлении на нее кредитов на различные суммы. Но ей звонили «сотрудники безопасности банка» и объясняли, что это якобы необходимые процедуры очистки кредитной истории, которую попытались испортить злоумышленники. После месяца общения с аферистами женщине сказали, что нужно перевести на некие счета почти 4,5 миллиона рублей для покрытия всех задолженностей и обновления счета.

Россиянка продала две принадлежавшие ей квартиры, вырученные средства перевела неизвестным, после чего «сотрудники банка» перестали выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, аферистов ищут.

Профессор РГГУ, 76-летний философ и культуролог Игорь Яковенко отдал свою квартиру и дачу телефонным мошенникам. Они убедили учёного сделать это под предлогом защиты его от «злоумышленников». Об этом профессор рассказал в своём фейсбуке. В ближайшие дни Яковенко с несовершеннолетним сыном должны освободить квартиру. 14 октября профессор написал заявления в полицию и прокуратуру.

«Со мной связывался человек, который представился покупателем квартиры. Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня», — рассказал культуролог РБК.

Адвокат учёного, председатель московской коллегии адвокатов «Единство» Сергей Худяков, объяснил, что злоумышленники представились сотрудниками Банка России и сказали Яковенко, что с его счетами совершают мошеннические действия, однако они ситуацию контролируют. Профессора попросили поучаствовать в расследовании. Он согласился.

«Чтобы всех мошенников вывести на чистую воду, нужно снять все деньги и положить на другой счёт. Потом попросили взять кредит в банке, тоже перевести деньги на счёт, чтобы отследить мошенников. После сказали, что квартирой профессора тоже заинтересовались мошенники, предложили вариант её спасти. Сказали, что знают, что скоро придут риелторы-мошенники, и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи», — добавил Худяков.

Деньги за продажу квартиры учёный передал людям, которых телефонные злоумышленники назвали сотрудниками полиции, расследующими дела о риелторах-мошенниках. Яковенко общался с аферистами с августа по октябрь, они запрещали ему рассказывать о звонках близким, так как это якобы могло сорвать спецоперацию.

Ранее юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников и что делать, если всё-таки перевели деньги злоумышленникам. Он напомнил о важности перепроверять всю информацию, которую сообщают по телефону, не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также менять пароли доступа к счетам и сообщать в банк и полицию после возникновения малейших подозрений.

По данным опроса Superjob, каждый шестой россиянин потерял имущество или деньги из-за телефонных мошенников. Каждый девятый попался на их удочку однократно, каждый двадцатый — несколько раз. В исследовании отмечалось, что женщины становятся жертвами мошенников чуть чаще мужчин. Как правило, мошенники чаще звонят более богатым россиянам и людям старше 45 лет.

Недавно Финансовым университетом при Правительстве РФ было проведено исследование, которое подтвердило серьезный масштаб угрозы. Ежегодно количество дел по мошенническим схемам с недвижимостью растет примерно на восемь процентов, а их раскрываемость падает.

"В настоящее время оборот недвижимости подвержен значительным рискам. Поэтому участникам сделок с недвижимостью необходима квалифицированная правовая защита. Записи в ЕГРН нуждаются в гарантиях бесповоротности, а риелторская деятельность требует законодательного регулирования", - прокомментировал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Помимо этого он добавил, что на практике чаще всего ущемляются права участников рынка вторичной недвижимости.

"Потому сегодня становится актуальной задачей разработка дополнительных законодательных гарантий, которые бы защищали права граждан в жилищной сфере", - резюмировал Владимир Груздев.

Эксперты рекомендуют обращаться к нотариусам при сделках по покупке жилья.

"У меня очень много обращений, связанных с тем, что мошенники наказали людей, неискушенных в тонкостях юриспруденции... Лишили их жилья. Я поддерживаю повышение роли нотариата в сфере оборота жилья", - рассказала не так давно Татьяна Москалькова.

В РФ работают над проблемой телефонных мошенников — в частности, Минцифры хочет ввести административное наказание для операторов, которые принимают в свою систему вызовы, которые совершают недобросовестные граждане с измененных номеров. На это указал директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства России Владимир Бенгин на форуме AntiFraud Russia.

«Прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые „приземляют“ у себя вызов. Они становятся соучастниками мошенничества. Для этого необходимо настроить автоматический поиск оператора, допустившего подмену номера», — передает его слова РИА «Новости».