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2 часа назад

В Сочи нашли супердорогую 800-метровую квартиру

В декабре 2021-го в Сочи продаются 74 квартиры со стоимостью квадратного метра выше 1 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала Юлия Усачева, генеральный директор агентства недвижимости «Городской риелторский центр», президент Гильдии риелторов Сочи.

В Сочи нашли супердорогую 800-метровую квартиру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным Усачевой, всего в городе выставлено на продажу около 25 тысяч квартир, и лишь в нескольких десятках «квадрат» дороже миллиона. Абсолютное большинство супердорогих лотов (61 объект) можно найти в Центральном районе Сочи. Остальной объем элитного предложения приходится на Адлерский район, а также на кластер Сириус.

Максимальная стоимость квартиры в Сочи в настоящее время составляет 711 миллионов рублей, сообщила эксперт. По такой цене предалагается 800-метровый лот с панорамным видом на Черное море.

«Парадокс, но при всей дороговизне недвижимости в Сочи по-настоящему хороших элитных проектов нет так много, — отметила специалист. — По моей оценке, это около десятка объектов, где качество комплекса соответствует высоким стандартам. Сейчас спрос на подобные объекты плавно, но растет». Срок экспозиции вторичных объектов в ультраэлитном сегменте может достигать двух лет, заключила Усачева.

Ранее стало известно, что на сочинском рынке недвижимости есть особый формат жилья — это жилые гаражи, фактически находящиеся вне закона. Самый дешевый такой объект в ноябре 2021-го предлагался покупателям по цене 200 тысяч рублей, самый дорогой стоил 20 миллионов рублей.

Недвижимость,Lenta.ru,
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