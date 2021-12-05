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2 часа назад

В Госдуме предрекли массовую потерю квартир, купленных в ипотеку

Россияне начнут массово терять квартиры, которые купили в ипотеку, из-за потери работы. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

В Госдуме предрекли массовые потери ипотечных квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены выросли благодаря льготной ипотеке. Льготная ипотека отменена. При этом даже Набиуллина сказала, что все возможности дальнейшего расширения ипотеки исчерпаны. При этом, в силу государственной политики, люди теряют работу достаточно в больших количествах и ипотечники сейчас будут терять свои квартиры», — сообщил Михаил Делягин.

По его словам, большинство граждан не могут взять ипотеку.

«Дай бог, если она доступна четверти населения. И это число сокращается. Государство, если захочет, оно может людям помочь, но пока никаких признаков этого нет. Никакого желания помогать людям я не наблюдаю», — отметил депутат.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не планирует продлевать льготную ипотеку, которая пришла взамен программе «6,5%». По ее словам, есть и другие льготные программы, более адресные, которые направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо. По данным экспертов консалтинговой группы SRG, по итогам ноября 2021 года лидером по росту цен на вторичное жилье стал Краснодар. Там за месяц цена «квадрата» увеличилась на 14,2% (+68,3% за год). На втором месте находится Екатеринбург с ростом 4,4% за месяц (+24,4% за год).
Недвижимость,Михаил Делягин,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Госдума,
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