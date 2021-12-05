В Госдуме предрекли массовые потери ипотечных квартир

Россияне начнут массово терять квартиры, которые купили в ипотеку, из-за потери работы. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Цены выросли благодаря льготной ипотеке. Льготная ипотека отменена. При этом даже Набиуллина сказала, что все возможности дальнейшего расширения ипотеки исчерпаны. При этом, в силу государственной политики, люди теряют работу достаточно в больших количествах и ипотечники сейчас будут терять свои квартиры», — сообщил Михаил Делягин.
По его словам, большинство граждан не могут взять ипотеку.
«Дай бог, если она доступна четверти населения. И это число сокращается. Государство, если захочет, оно может людям помочь, но пока никаких признаков этого нет. Никакого желания помогать людям я не наблюдаю», — отметил депутат.