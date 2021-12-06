С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила эксплуатации жилья, согласно которым собственники жилых помещений столкнутся со штрафом в размере 5 тысяч рублей или даже необходимостью демонтировать балкон в случае несанкционированного остекления балконов и обшивки сайдингом. Об этом «Вечерней Москве» сообщил председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. В случае нарушения противопожарных правил штраф могут увеличить на 2,5 тысячи рублей.

Обновленные нормы, утвержденные в мае 2021 года, регламентируют, что собственники и арендаторы жилья обязаны «не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Крохин подчеркнул, что новая норма направлена на борьбу с перепланировками жилых помещений.

«В то же время это положение дает зеленый свет региональным властям учитывать свои местные правила касаемо переустройства балконов и лоджий, а также иных переделок. Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования», – заявил он.

В случае отсутствия разрешения собственнику будет грозить штраф.

Вместе с тем Крохин отметил, что тех владельцев и арендаторов жилья, которые застеклили балкон ранее, эта норма не коснется, поскольку закон не имеет обратной силы.

Это касается именно тех балконов с остеклением, которые появятся после марта 2022 года, подчеркнул он.

Эксперт считает нововведение необходимой мерой, так как, по его мнению, с его помощью можно будет избежать нагромождений на зданиях, а также несанкционированного возведения конструкций, нарушающих технику безопасности.

«В определенных случаях такие обустройства могут приводить к опасным ситуациям при риске возникновения пожаров, при эвакуациях», – добавил Крохин.