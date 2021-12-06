Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет

"Ипотеку по программе "Жилищный кредит по двум документам" в Сбере могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту до 75 лет. Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки, у заемщика может быть временная регистрация", - говорится в сообщении.