Ремонт квартир подорожал на 20%

В третьем квартале 2021 года средневзвешенная цена ремонта одного квадратного метра в Москве составила 6875 рублей, тогда как в 2020 году она составляла 6034 рубля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные агентства INFOLine, которое регулярно составляет индекс ремонта.

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В 2019 году стоимость ремонта в сравнении с предыдущим годом выросла незначительно. В частности, в Санкт-Петербурге он подорожал с 6144 до 6273 рублей за кв.м.

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С 2019 года обновление одного «квадрата» в столичной квартире-студии подорожало с 6654 до 8315 рублей за кв.м, в однокомнатной квартире – с 5875 до 7270 рублей, в двухкомнатной – с 5305 до 6453 рублей. В Санкт-Петербурге цена ремонта выросла с 7080 до 9143 рублей, с 6343 до 8138 рублей и с 5753 до 7378 рублей соответственно.

Гендиректор INFOLine Иван Федяков назвал рост стоимости ремонта в этом году одним из самых высоких за всю историю наблюдений. По его словам, это обусловлено подорожанием стройматериалов из-за их дефицита.

«На фоне не так динамично растущих доходов населения уже далеко не все домохозяйства смогут позволить себе приобретение строительных материалов, товаров для дома в силу их дороговизны», – подчеркнул Федяков.

Согласно данным Росстата, производство отделочных материалов, в отличие от сугубо строительных (кирпичи и силикатные блоки), увеличивается: с января по май 2019 года обоев было выпущено 58,8 млн условных кусков, а за тот же период 2021 года – 76,7 млн. Также на рынке зафиксирован рост производства керамической плитки для внутренней облицовки стен - с 27,9 млн кв.м до 29,8 млн, линолеума – с 54,5 млн кв.м до 67 млн.

Цены на услуги рабочих также выросли. С начала 2020 года по сентябрь 2021 года средний чек в категории «Ремонт и строительство» увеличился на 12%, до 32 000 рублей, следует из данных онлайн-сервиса YouDo.com. Это связано, в частности, с дефицитом рабочей силы из-за оттока мигрантов.