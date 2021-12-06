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37 минут назад

У россиян начали забирать земли

Суды стали активно изымать земли у россиян, которые не начали использовать свои участки по назначению. Об этом сообщает «Российская газета». Так, человек может лишиться земли, если не приступил к строительству дома на участке для индивидуального жилищного строительства. Фермеры же лишаются земель, которые они не начали возделывать. Заведующий бюро адвокатов «Де-юре», почетный адвокат России Никита Филиппов отметил рост числа таких дел в судебной практике. Как отмечается, это обусловлено активным использованием Росреестром беспилотных летательных аппаратов.

У россиян начали забирать земли
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает юрист, у гражданина есть три года для того, чтобы начать строительство дома, иначе он понесет наказание.

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«К действиям, связанным с освоением земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства, можно отнести получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, осуществление работ по выполнению технических условий, проектирование, направление уведомления о начале строительства или получение разрешения на строительство, проведение работ подготовительного периода строительства и т.д», – указал адвокат.

Вместе с тем он напомнил о существовании специальной нормы в Гражданском кодексе, согласно которой договор аренды может быть расторгнут, а недострой, находящийся в частной собственности, изъят, если земельный участок получен от государства в аренду для строительства, и строительство в установленный срок не закончено.

Филиппов назвал изъятие земельного участка крайней мерой. Он подчеркнул, что в такой ситуации собственника участка должны заранее осведомить о допущенных нарушениях.

Также владельцы земельных участков могут столкнуться со штрафами за целый ряд нарушений, например, за зарастание земельного участка сорными растениями. В частности, в Москве и Московской области за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского гражданин получит предупреждение или столкнется с наложением административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч руб.

Землевладельцы также несут ответственность за захламление и загрязнение земель отходами производства и потребления. За такие действия им грозит административный штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России вынес решение, в соответствии с которым владельцам садовых участков запрещается держать на них домашний скот, кур и других сельскохозяйственных животных. По решению высшей судебной инстанции страны, тех, кто вырубит на своем участке сад для того, чтобы построить на его месте курятники, оштрафуют. Размер штрафа в таких случаях составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тысяч рублей.

Недвижимость,Никита Филиппов,Росреестр,
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